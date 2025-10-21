Publicación de las memorias de Virginia Giuffre hunde más al príncipe Andrés, republicanos exigen detenerlo

En sus memorias, Giuffre refiere que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés por lo menos en tres ocasiones, la primera en marzo de 2001, cuando ella tenía 17 años, en el departamento de Maxwell en Londres.

Está dedicado a sus “ hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abuso sexual ”, el tomo, que está dividido en cinco partes con 36 capítulos y 367 páginas, hace un relato cronológico de su vida iniciando cuando tenía 15 años edad en la que sufrió el primer abuso en Miami a punta de pistola.

Coescrito junto a Amy Wallace, este libro supone “ una sorprendente afirmación, de la inquebrantable voluntad de Giuffre ” para después “ salir adelante como víctima ” y “ arrojar luz a las injusticias y luchar por un mundo más seguro ”, según se lee en la síntesis.

‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ (Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia) es el libro póstumo de Giuffre, quien decidió quitarse la vida en abril pasado.

LONDRES- La trágica juventud de Giuffre siendó víctima del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y sus encuentros con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, se hacen públicos en su libro en el que narra años de abusos y cómo afectó a su salud mental.

“Mientras charlábamos en la entrada de Maxwell, de repente pensé en algo: mi madre nunca me perdonaría si conocía a alguien tan famoso como el príncipe Andrés y no posaba para una foto. Pidiendo permiso, corrí a buscar una Kodak FunSaver de mi habitación, luego regresé y se la entregué a Epstein”, cuenta Giuffre en el libro.

Después de un segundo encuentro en Nueva York en abril de 2001, la tercera ocasión es en la que Giuffre afirma que participó en una orgía junto a Andrés, Epstein y otras “chicas jóvenes”.

“No sé exactamente cuándo tuve sexo con el príncipe Andrés por tercera vez, pero sé la localización: Little Sait Jeff’s -la isla donde Epstein celebraba sus fiestas-. También sé que no éramos solo nosotros esta vez; era una orgía”, se lee en el libro.

“Todas las otras chicas aparentaban tener menos de 18 años y realmente no hablaban inglés”, narra Giuffre.

Por su parte, el príncipe Andrés renunció el viernes a todos sus títulos, excepto el de príncipe, empujado por la presión que este testimonio le ha supuesto. En 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre que la prensa británica cifró en ese entonces entre 10 y 12 millones de libras (11.5 y 13,8 millones de euros), con lo que logró evitar pasar por un eventual juicio en Estados Unidos.

EXIGEN LOS REPUBLICANOS QUE SEA DETENIDO

La asociación británica de republicanos exigió su detención y además denunció un supuesto encubrimiento de sus actividades por parte de la familia real.

En este sentido, Graham Smith, quien consejero delegado de la Republic, una organización que defiende la abolición de la monarquía y la instauración de una república en el Reino Unido, expresó a la Agencia de Noticias EFE que “el príncipe Andrés debe ser detenido e interrogado bajo advertencia policial”.

“Afronta múltiples acusaciones, por delitos sexuales, corrupción en cargos públicos y tentativa de corrupción de un policía”, añadió Smith.

Así también Smith pidió “una investigación más amplia sobre la familia real por dos décadas de intentos de encubrir y proteger a Andrés”.

“Es imperativo determinar quién sabía qué, cuándo y cómo, y si se ejerció presión sobre otros para mantenerlo todo en secreto”, precisó el consejero delegado de la Republic.

De acuerdo con Smith, “es imposible que el rey no estuviera informado de todo esto”.

“Por ejemplo, él y Guillermo (el heredero) habrían estado plenamente al tanto del contacto por correo electrónico de Andrés con Epstein y de cualquier intento de presionar a la policía. Habrían exigido conocer estos detalles años atrás a fin de prepararse para defenderse”, dijo a EFE.

“Quitarle los títulos es algo trivial comparado con la gravedad de las acusaciones en su contra. Debería ser arrestado, llevado a la comisaría, interrogado bajo advertencia y, si hay pruebas, acusado y enjuiciado. Que un tribunal decida si es culpable”, concluyó Smith.

Con información de las Agencias de Noticias EFE.