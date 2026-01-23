Putin despliega nuevos drones de alta velocidad en Ucrania

Los expertos afirman que los vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance Geran-5 podrían representar una seria amenaza para las defensas aéreas de Ucrania

Rusia ha comenzado a utilizar un nuevo modelo de dron de alta velocidad contra Ucrania en medio de afirmaciones de la dirección de inteligencia militar de Kiev de que piezas clave provienen de empresas occidentales y chinas.

Los restos recuperados de un avión no tripulado de ataque de largo alcance llamado Geran-5 que fue disparado contra Ucrania a principios de enero apuntan a una serie de nuevas capacidades que los expertos creen que podrían representar una seria amenaza para la ya debilitada defensa aérea de Ucrania si se despliegan ampliamente.

Los informes locales sugieren que dos de los drones han sido derribados, ambos este año, uno cerca de Kiev y otro cerca de Dnipro.

Propulsado por un motor turborreactor chino, el Geran-5 tiene un cuerpo cilíndrico largo unido a alas, a diferencia de las iteraciones anteriores basadas en el dron Shahed de Irán con forma de delta , lo que lo hace parecer más un avión convencional.

Con una velocidad máxima estimada de 600 km/h (370 mph), es considerablemente más rápido que el anterior Geran-3 con motor a reacción, que tenía una velocidad máxima de menos de 400 km/h.

El año pasado , miembros de los equipos móviles de defensa aérea de pequeño calibre de Ucrania (que se despliegan en camionetas con ametralladoras montadas para derribar drones) citaron al Guardian la creciente velocidad de los drones de ataque rusos como un desafío cada vez mayor a medida que el tiempo para derribarlos se hacía cada vez más pequeño.

El Geran-5 tiene un alcance de poco menos de 1.000 km (620 millas) y puede transportar una carga útil de 90 kg. Se ha especulado con que Rusia espera ampliar aún más el alcance del arma lanzándolo en el aire desde un avión tripulado.

Volodymyr Zelenskyy declaró en un discurso en el Foro Económico Mundial esta semana que Rusia parecía estar produciendo más drones (hasta 500 al día) y misiles balísticos de los que utilizaba en sus ataques. Si bien Rusia disparó un récord de 810 drones contra Ucrania en una sola noche de septiembre, los ataques aéreos diarios más pequeños son más habituales.

“Rusia tiene unos 500 [más] drones iraníes al día y docenas de misiles, misiles balísticos”, declaró Zelenski en Davos. Esta cifra prácticamente triplicaría la producción rusa en su fábrica de la zona económica especial de Alabuga desde principios del año pasado, cuando la inteligencia ucraniana informó que se producían unos 170 drones al día.

Ucrania también ha expresado su preocupación por el hecho de que los componentes identificados en los nuevos drones supuestamente incluyen piezas de Alemania y China, y microchips que parecen haber sido producidos en Estados Unidos.

La aparición del Geran-5 marca un cambio aparente en el enfoque de la guerra con drones de Rusia. Si bien los expertos habían pronosticado un número cada vez mayor de ataques diarios con drones, el promedio diario se ha estabilizado en poco más de 170. En cambio, según un informe publicado esta semana por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Moscú parece estar más centrado en los desarrollos tecnológicos para superar las defensas aéreas de Ucrania.

El informe señala: “En la actualidad, se ha observado un aumento en el número relativo de drones tipo Shahed que están equipados con cámaras de video en línea y módems de radio, en comparación con el número total de dichos UAV [vehículos aéreos no tripulados].

La implementación de dicha actualización requiere el uso de equipo especializado y la presencia de operadores con la capacitación necesaria para controlar eficazmente los drones tipo Shahed. Este fenómeno también podría ser uno de los factores que contribuyen a la limitación observada en el crecimiento del número total de lanzamientos.

Entre otras innovaciones reportadas este año por la dirección de inteligencia ucraniana se encuentran los drones Geran-2 que parecen haber sido equipados con misiles antiaéreos portátiles aparentemente para ser utilizados contra aviones ucranianos que intenten derribarlos.