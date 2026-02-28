Putin reúne a su Consejo de Seguridad tras el ataque de EU e Israel a Irán

/ 28 febrero 2026
    Putin reúne a su Consejo de Seguridad tras el ataque de EU e Israel a Irán
    El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en el Kremlin, en Moscú. AP/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin

Rusia condenó previamente el ataque que efectuaron contra Irán fuerzas estadounidenses e israelíes y aseguró que llevaba tiempo preparándose

MOSCÚ- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebró este sábado una reunión con miembros del Consejo de Seguridad para hablar de la situación en torno a Irán, país con el que Moscú tiene un acuerdo de asociación estratégica, informó el Kremlin.

Según dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, la reunión tuvo lugar por videoconferencia. Peskov, citado por las agencias locales, no dio detalles sobre las discusiones.

TE PUEDE INTERESAR: De la guerra de los 12 días a la negociación y al ultimátum; así es cómo se llega al ataque a Irán

Rusia condenó previamente el ataque que efectuaron contra Irán fuerzas estadounidenses e israelíes y aseguró que llevaba tiempo preparándose, cuando Israel aseguraba no tener interés en un conflicto armado con la República Islámica.

“No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, señaló Exteriores ruso en un comunicado.

Poco después de la difusión de la nota, Moscú informó de una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Durante la misma, el diplomático iraní habló de las medidas que toma Teherán para repeler el ataque de Estados Unidos e Israel, y acusó a estos países de frustrar una vez más las negociaciones sobre el arreglo pacífico de la situación en torno al programa nuclear iraní.

Lavrov, por su parte, volvió a expresar la condena rusa a los ataques contra Irán y abogó por su cese inmediato.

El ministro ruso también reiteró la disposición de Moscú de contribuir, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU, a la búsqueda de vías para una resolución pacífica del conflicto.

El pasado 30 de enero, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por el líder ruso, Vladímir Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.

