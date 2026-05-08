Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo: Donald Trump

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    Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo: Donald Trump
    El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto. AP.

El republicano dice que espera que esta tregua sea ‘el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada’

WASHINGTON.- Un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país fue acordado entre Rusia y Ucrania a petición del presidente Donald Trump.

Lo anterior, fue asegurado por el propio republicano: “Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

De acuerdo a lo que explicó el alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de mil prisioneros de cada país. “Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladímir Putin como por el presidente Volodímir Zelenski”, añadió en el texto.

Trump concluye diciendo que prosiguen las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto -”el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, según escribe el presidente estadounidense- y que cada día se está “más cerca de lograrlo”.

Lo anterior trasciende después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

No obstante, fue el jueves que el Ministerio de Defensa de Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a esa tregua unilateral de 48 horas y que continuó atacando las posiciones de los militares rusos y objetivos en la retaguardia.

Por su parte Zelenski acusó por su parte a Moscú de no respetar esa misma tregua durante la noche del jueves al viernes, al asegurar que para las 7.00 horas locales (4.00 GMT), “se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente”.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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