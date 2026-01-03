¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?

/ 3 enero 2026
    ¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
    Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política AP

La captura de Nicolás Maduro no implica, por sí sola, una solución a la crisis venezolana

La detención y traslado de Nicolás Maduro fuera del territorio venezolano por fuerzas estadounidenses ha dejado al país en una zona de alta incertidumbre política, con un poder central debilitado y múltiples actores disputando legitimidad, control institucional y respaldo social.

En este contexto, analistas coinciden en que Venezuela podría transitar por varios escenarios, ninguno exento de riesgos.

1.- Continuidad del chavismo sin Maduro: un poder de facto

El primer escenario contempla la permanencia del chavismo en el poder, aun sin su líder histórico inmediato. En esta hipótesis, el alto mando civil y militar —encabezado por figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— intentaría mantener el control del Estado bajo el argumento de una “agresión extranjera”.

Este modelo se apoyaría en:

Sin embargo, su debilidad radica en la falta de legitimidad interna e internacional, así como en la posible fragmentación del poder entre facciones militares y políticas, lo que podría erosionar la cohesión del régimen.

2.- Junta cívico-militar de transición

Un segundo escenario sería la conformación de una junta de gobierno, integrada por civiles y militares, que asuma el poder de manera temporal con el objetivo formal de “restablecer el orden constitucional”.

Este tipo de salida podría surgir:

No obstante, este escenario enfrenta un serio cuestionamiento: la desconfianza social acumulada y el temor de que una junta solo represente una reconfiguración del mismo poder, sin cambios reales ni garantías democráticas.

3.- Rearticulación de la oposición y transición política negociada

Un tercer escenario, considerado el más deseable pero también el más complejo, sería una transición política negociada, con participación de sectores opositores, mediación internacional y un calendario electoral claro.

Este camino requeriría:

El principal obstáculo es que la oposición venezolana sigue fragmentada, debilitada y con escaso margen de maniobra inmediata, además de operar en un entorno altamente militarizado.

4.- Escalada de violencia y fragmentación del Estado

El escenario más crítico es el de una escalada de violencia interna, derivada de:

En este contexto, Venezuela podría entrar en una fase de inestabilidad prolongada, con zonas bajo control diferenciado, colapso institucional y un agravamiento de la crisis humanitaria, lo que tendría un impacto directo en la migración regional.

5.- Internacionalización del conflicto

Finalmente, no se descarta una mayor internacionalización de la crisis, con Venezuela convertida en un punto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y aliados del chavismo como Rusia, Irán o Cuba.

Este escenario podría traducirse en:

La captura de Nicolás Maduro no implica, por sí sola, una solución a la crisis venezolana. Por el contrario, abre una etapa aún más incierta, en la que el desenlace dependerá del equilibrio entre fuerzas internas, la postura de las Fuerzas Armadas, la capacidad de la oposición para reorganizarse y el papel que asuma la comunidad internacional.

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política o se adentra en una fase de mayor confrontación y deterioro institucional.

