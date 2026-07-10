¿Qué ha provocado el incendio forestal mortal ‘sin precedentes’ en el sur de España?

Al menos 12 personas murieron en el incendio que se propagó rápidamente por Almería el jueves. Muchas quedaron atrapadas en sus coches mientras intentaban escapar de las llamas, que arrasaron 3.800 hectáreas. Las autoridades, desbordadas por la situación, informaron de ocho heridos y 23 personas desaparecidas.

Mientras los bomberos luchan por sofocar las llamas que asolan el sur de España y los médicos atienden a los heridos, se perfila una imagen espeluznante de las consecuencias.

Sin embargo, es probable que la docena de muertes confirmadas en Andalucía representen solo una fracción del total de víctimas mortales de los incendios. Mucho más letal que las llamas —a una escala difícil de comprender incluso para los científicos que las estudian— es el denso humo negro que expulsan al aire.

Un estudio de 2024 reveló que la contaminación pulmonar causada por los incendios forestales mata a la asombrosa cifra de 1,53 millones de personas cada año. Otra investigación independiente concluyó que una temporada de incendios particularmente grave en un solo país, como Canadá en 2023 , puede provocar decenas de miles de muertes en todo el mundo. Los fuertes vientos transportan partículas tóxicas a través de los océanos, llegando a los hogares y afectando los pulmones.

Cuando los incendios forestales sin precedentes arrasaron la península ibérica el año pasado, causando la muerte de ocho personas en España y seis en Portugal, produjeron tanto humo tóxico que 2.000 personas fallecieron prematuramente, según un estudio publicado como preimpresión el mes pasado.

Que mueran tantas personas no es algo inevitable. La contaminación por combustibles fósiles y la mala gestión del territorio han sentado las bases para incendios cada vez más feroces en el sur de Europa, y las próximas décadas auguran una temporada de incendios más larga , con mayor intensidad y que abarcará una superficie mayor.

Según los informes, el incendio del jueves pudo haber sido provocado por la caída de un cable eléctrico.

Los incendios de este verano se propagan rápidamente debido a que un verano caluroso convirtió la vegetación en un combustible peligroso, precedido por un invierno y una primavera lluviosos que favorecieron el crecimiento de las plantas.

«El incendio forestal de Los Gallardos en Almería parece haber enfrentado la peor combinación posible: un foco de ignición en un vasto paisaje de vegetación extremadamente seca, fuertes vientos y una comunidad cercana que no estaba preparada», declaró Guillermo Rein, científico especializado en incendios del Imperial College de Londres.

«Estas condiciones permitieron que las llamas se propagaran con extrema rapidez hacia las viviendas, desbordando a los bomberos que operaban en circunstancias extraordinariamente difíciles. Las recientes olas de calor ya habían resecado el terreno, convirtiendo la vegetación en un combustible altamente inflamable».