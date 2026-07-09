Santiago Giménez recibe un ‘fuerte aviso’ de su nuevo técnico tras su lesión: la exigencia en el Milan será doble

Durante su presentación, Amorim dejó claro cuál será la prioridad de su proyecto: hacer del Milan un equipo mucho más efectivo frente al arco rival . Aunque evitó referirse a jugadores en particular, el mensaje fue contundente y representa un reto para todos los delanteros del plantel, incluido el mexicano.

El panorama de Santiago Giménez dio un giro inesperado tras la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 . El atacante estará alrededor de ocho semanas fuera de las canchas debido a un esguince de segundo grado en el tobillo , justo cuando el Milan inicia una nueva etapa bajo las órdenes del técnico portugués Ruben Amorim .

El entrenador reconoció que la producción ofensiva del conjunto rossonero estuvo por debajo de las expectativas la temporada anterior y aseguró que buscará un equipo con mayor capacidad para generar y concretar oportunidades de gol.

Para Giménez, la recuperación será apenas el primer desafío. Una vez superada la lesión, deberá competir por un puesto en un ataque donde también figuran Rafael Leão, Christian Pulisic, Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku y Cheveyo Balentien, en un plantel que promete una intensa lucha por la titularidad.

Antes de lesionarse, el futuro del exdelantero de Cruz Azul parecía estar lejos de San Siro. Diversos reportes desde Italia señalaban que el Milan evaluaba la posibilidad de negociar su salida durante el mercado de verano, luego de una campaña marcada por la irregularidad.

No obstante, su situación cambió tras la lesión. De acuerdo con versiones de la prensa italiana, equipos como FC Porto y Orlando City, que habían mostrado interés en ficharlo, habrían frenado cualquier negociación mientras el atacante permanece en recuperación, reduciendo significativamente las posibilidades de un traspaso en este mercado.

Con este escenario, Giménez deberá concentrarse por completo en su rehabilitación para regresar en las mejores condiciones físicas y demostrarle al nuevo cuerpo técnico que puede convertirse en una pieza importante del proyecto encabezado por Amorim.

A sus 25 años, el delantero mexicano enfrenta uno de los momentos más importantes de su carrera. Un regreso exitoso podría permitirle consolidarse en el futbol italiano y recuperar protagonismo con el Milan. En cambio, si no logra recuperar rápidamente su mejor nivel, la fuerte competencia interna y el nuevo rumbo deportivo del club podrían poner en duda su continuidad, obligándolo a replantear su futuro en Europa.