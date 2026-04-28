¿Chambearás el Día del Trabajo?... Cuánto te deben pagar si laboras el 1 de mayo en México, según la LFT

Este derecho no es opcional ni depende de la decisión de la empresa. La normativa es clara: el descanso corresponde al trabajador. Sin embargo, existen actividades que, por su naturaleza, no pueden detenerse, lo que abre la puerta a excepciones contempladas en la ley.

El 1 de mayo de 2026 , fecha en que se conmemora el Día del Trabajo , está reconocido como un día de descanso obligatorio en México. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, donde se enumeran las jornadas en las que los trabajadores no están obligados a laborar.

Servicios como hospitales, transporte, seguridad o restaurantes suelen mantenerse en operación incluso en días festivos. En estos casos, el trabajo no se elimina, pero sí se regula bajo condiciones específicas que buscan compensar al empleado por laborar en una fecha simbólica.

¿TE PUEDEN OBLIGAR A TRABAJAR EL 1 DE MAYO?

Una de las dudas más frecuentes es si el patrón puede exigir la presencia del trabajador. La respuesta general es no. Nadie puede ser obligado a laborar en un día de descanso obligatorio, salvo en dos escenarios específicos.

El primero corresponde a actividades continuas, donde la operación no puede detenerse. El segundo se da cuando existe un acuerdo voluntario entre ambas partes. En cualquiera de estos casos, la ley establece un beneficio económico adicional.

“El descanso es un derecho del trabajador, no una concesión del patrón”, señala el criterio legal derivado de la Ley Federal del Trabajo. Si un empleado decide no acudir a laborar en un sector no esencial, no puede ser sancionado ni despedido por ello.

En caso de conflictos, instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pueden intervenir para brindar asesoría y acompañamiento legal sin costo.

PAGO TRIPLE: ASÍ SE CALCULA

Cuando un trabajador presta sus servicios el 1 de mayo, la ley establece un esquema de pago triple. Esto significa que debe recibir su salario diario normal más el doble adicional por tratarse de un día festivo laborado, conforme al artículo 75.

El cálculo es directo: salario diario + salario doble. Por ejemplo, si una persona percibe 600 pesos diarios, el pago total por esa jornada será de 1,800 pesos.

Este esquema aplica sin excepción cuando se trabaja en un día de descanso obligatorio. Además, el derecho a reclamar este pago se mantiene vigente durante un año, en caso de que no se haya cubierto correctamente.

El 1 de mayo de 2026, al caer en viernes, generará un fin de semana largo, sábado 2 y domingo 3, lo que incrementa la posibilidad de ajustes en la operación de empresas y servicios.

QUÉ PASA SI NO TE PAGAN OBLIGACIONES

Si un trabajador labora en esta fecha y no recibe el pago correspondiente, puede iniciar un proceso de reclamación. El primer paso suele ser el diálogo con el área de recursos humanos, aunque no siempre se resuelve en esa instancia.

Cuando no hay acuerdo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría gratuita, conciliación y representación legal. “El trabajador tiene derecho a exigir el cumplimiento de la ley sin temor a represalias”, destacan especialistas en materia laboral.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación legal en los teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942.

Cabe subrayar que despedir a un empleado por reclamar sus derechos se considera un despido injustificado, lo que puede derivar en indemnizaciones o reinstalación del puesto. La ley protege de manera explícita este tipo de situaciones.