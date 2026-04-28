Desestabliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina
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En conferencia de prensa, el secretario Raymundo Pedro Morales señaló que el arresto de Audias representa un golpe importante para el narco
El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa una “desestabilización significativa” a la organización y su operación.
A través de una conferencia de prensa, el Secretario de Marina destacó que debilita al CJNG y que constituye un “golpe importante” para el narcotráfico.
“Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización.
“Su detención debilita la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante para para en contra del narcotráfico”, señaló.