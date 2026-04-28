Destaca Sheinbaum como ‘muy relevantes’ arrestos de ‘El Jardinero’ y uno de sus operadores

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México
/ 28 abril 2026
    Destaca Sheinbaum como ‘muy relevantes’ arrestos de ‘El Jardinero’ y uno de sus operadores
    Audias N, alias el Jardinero, fue detenido por la Marina en una acción coordinada por el gabinete de seguridad. CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que las detenciones muestran los avances en materia de inteligencia e investigación en el País

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy relevantes” las detenciones de “El Jardinero”, señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su operador financiero.

“Ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes (...) Tiene que ver con el avance de la inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan”, dijo la mandataria federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/esta-sheinbaum-exhausta-y-agotada-ante-presiones-de-trump-the-wall-street-journal-GD20322224

La Secretaría de Marina detuvo en Nayarit a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien es uno de los posibles sucesores de Nemesio “Mencho” Oseguera, fallecido tras un operativo federal dos meses atrás.

Después, fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, presunto operador financiero de Flores Silva.

Sheinbaum anticipó que el Gabinete de Seguridad dará más detalles de las detenciones en una rueda de prensa, sin embargo aseguró que los operativos del gobierno federal contra el crimen organizado muestran la coordinación entre instituciones de seguridad.

“Porque no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada (El Jardinero), un presunto delincuente mayor. Lo que representaba esta persona, en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”, añadió.

Sheinbaum acotó que los operativos fueron realizados por militares mexicanos, en medio de los cuestionamientos por la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

“Puede haber información que proporcione alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ser necesariamente en el marco del entendimiento que se tiene, y no de la operación de en tierra con elementos de alguna de las agencias de investigación”, sentenció la jefa de Estado.

Explicó que en los operativos no se produjeron bajas militares y que llevaban meses siguiendo a estos individuos, en cuya detención contaron con información de inteligencia proporcionada por el Gobierno estadounidense.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por “El Jardinero”. Su detención originó bloqueos viales con la quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales de Nayarit.

Autoridades federales minimizaron esos hechos, menores a los que se registraron después de la caída del “Mencho” a finales de febrero.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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