Fallo de tribunal francés podría frustrar candidatura de Marine Le Pen en Francia

Le Pen, de 57 años, ha apelado la condena de marzo de 2025 que determinó que ella y otros miembros de su partido Agrupación Nacional eran culpables de usar indebidamente fondos del Parlamento Europeo al pagar a personal del partido con dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea entre 2004 y 2016.

El tribunal de apelaciones de París tiene previsto dictar sentencia el martes en el caso de malversación de Marine Le Pen, una decisión que podría determinar si una de las principales aspirantes a la presidencia de Francia puede postularse en las elecciones del próximo año.

El tribunal de primera instancia la condenó a una pena de prisión, suspendida a la espera de la apelación, e impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos electos. Le Pen ha negado cualquier irregularidad y aún espera presentar una cuarta candidatura a la presidencia.

Si se le impide postularse, su protegido Jordan Bardella, de 30 años, podría convertirse en el candidato presidencial del partido, reconfigurando la contienda para suceder al presidente Emmanuel Macron.

A continuación, un vistazo a los posibles desenlaces y lo que podrían significar para las elecciones presidenciales de Francia en 2027.

ABSOLUCIÓN

En lo que sería el mejor escenario para Le Pen, el tribunal de apelaciones podría exonerarla de todos los cargos.

Durante el juicio de apelación de cinco semanas celebrado a principios de este año, Le Pen reconoció “un error”. Explicó ante el tribunal que algunos empleados pagados como asistentes parlamentarios de la Unión Europea realizaron trabajo para su partido, entonces conocido como el Frente Nacional, pero insistió en que creía que ese trabajo estaba permitido y que nunca intentó ocultarlo.

También reprochó a funcionarios del Parlamento Europeo por no advertirle a su partido en aquel momento que la forma en que estaba contratando a personas podía contravenir alguna normativa.

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, dijo al panel de tres jueces que su clienta “les confía el trabajo de su vida, y la cuestión es, por tanto, si terminará aquí o si puede reconstruirse”.

INHABILITACIÓN TEMPORAL

El tribunal de apelaciones podría declarar culpable a Le Pen, pero reducir la inhabilitación para ejercer cargos electos a dos años o menos, o no imponer ninguna inhabilitación.

Como el tribunal de primera instancia ordenó que la inhabilitación entrara en vigor de inmediato, Le Pen ha estado cumpliendo esa parte de la condena desde el 31 de marzo del año pasado. Una inhabilitación de dos años o menos expiraría antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, prevista para abril de 2027.

Pero eso no significa automáticamente que Le Pen se postularía: cualquier pena de prisión, vigilancia electrónica u otras restricciones judiciales podrían obstaculizar una campaña a nivel nacional.

Le Pen ha sugerido que, en ese caso, no lanzaría una candidatura presidencial.

“Si se me permite ser candidata pero, en la práctica, se me impide hacer campaña libremente, entonces usted entiende que eso no sería posible”, declaró Le Pen en una entrevista con el canal LCI el miércoles.

CONDENA SEVERA