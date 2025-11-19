¿Qué significa para Bangladesh la sentencia de muerte de la exlíder Sheikh Hasina?

Es bastante improbable que India extradite a Hasina, a pesar del renovado pedido de Bangladesh luego del veredicto del lunes.

El hijo de Hasina advirtió que el partido podría intentar bloquear los comicios si no se levanta el veto a su actividad política y añadió que solo unas elecciones inclusivas estabilizarán el país.

La policía estuvo en la primera línea de la letal represión en 2024 y algunos de sus efectivos fueron asesinados después de que los manifestantes atacaran las comisarías.

“Los saboteadores de la Liga Awami pueden intentar perturbar las elecciones con disturbios. Y con la fuerza policial de Bangladesh enfrentando serios problemas morales, habría preocupaciones sobre la capacidad del Estado para gestionar la violencia”, agregó el analista.

La mayor preocupación es la violencia relacionada con las elecciones, apuntó.

“El gobierno interino ha suprimido por completo a la Liga Awami (...) así que el nivel de polarización está en un punto álgido”, dijo el analista Michael Kugelman, investigador principal de la Asia Pacific Foundation of Canada.

El nuevo liderazgo de Bangladesh está decidido a devolver la democracia a la nación del sur de Asia mediante los próximos comicios, en los que se han asegurado de que no participen Hasina ni su partido, la Liga Awami. Pero la situación sigue siendo tensa.

A continuación, lo que debe saber sobre la situación:

Los retos son enormes para el gobierno interino liderado por Muhammad Yunus, laureado con el Nobel de la Paz, bajo presión para celebrar unas elecciones creíbles en febrero, después de décadas de gobierno de Hasina o de su rival de larga data.

Hasina está en India desde el 5 de agosto del año pasado, cuando su mandato de 15 años terminó durante unos disturbios que causaron cientos de muertos y miles de heridos. Rechazó el veredicto del lunes, que calificó de “parcial y con motivaciones políticas”.

DACA- La sentencia de muerte dictada esta semana contra la ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad, es vista por sus opositores como una oportunidad para avanzar en una nación traumatizada por la magnitud del levantamiento violento que la llevó del poder al exilio.

Teniendo esto en cuenta, el gobierno de Yunus tendrá que convencer a la comunidad internacional de la credibilidad del proceso judicial.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional plantearon dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial, mientras que el organismo de derechos de la ONU apuntó que el veredicto era “un momento importante” para las víctimas de la represión del año pasado que mató a cientos, aunque sigue en contra de la pena de muerte en todos los casos.

Grupos de defensa de los derechos humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrecieron reacciones encontradas a la condena y al proceso judicial.

Para Mustafa, sin reformas en la formación ni un nuevo liderazgo bajo la guía de Hasina, el regreso de la Liga Awami será complicado.

Mustafa señaló que el juicio fue “seriamente defectuoso” y que la pena de muerte era injusta para un caso procesado en ausencia. A pesar de eso, será complicado que sus seguidores y otros salgan a las calles a protestar en el corto plazo, añadió.

“Por lo tanto, Hasina debe comenzar las reformas del partido ella misma”, apuntó, indicando que tiene que mirar al futuro si quiere regresar a la política algún día.

Según Sabir Mustafa, analista y exjefe del Servicio Bengalí de la BBC británica, la Liga Awami podría estar seriamente desmoralizada sin el liderazgo de Hasina, pero necesita reformarse si quiere avanzar.

“Es probable que Hasina espere su momento, continúe gestionando los asuntos de su partido desde India y juegue a largo plazo con la esperanza de regresar a la política si las circunstancias cambian en los próximos años”, dijo Kugelman. “En la región, los líderes dinásticos y sus partidos pueden recibir reveses, pero nunca desaparecen”.

Para Kugelman, la principal prioridad de Yunus, y su mayor reto, es garantizar un entorno seguro y pacífico para las elecciones.

Son unos comicios con mucho en juego: son los primeros en casi 20 años en los que hay grandes expectativas de que el voto sea libre y justo. Las elecciones de enero de 2024, que revalidaron el poder de Hasina para un cuarto mandato consecutivo, fueron boicoteadas por los partidos de la oposición y estuvieron marcadas por las protestas violentas y el escrutinio internacional.

De acuerdo con Mustafa, Yunus ya ha traicionado su legado como Nobel de la Paz al presidir varias violaciones, incluyendo una justicia popular flagrante, muertes bajo custodia, arrestos indiscriminados y encarcelamientos, a veces sin cargos concretos y creíbles, especialmente de seguidores de Hasina.

Pero cree que la comunidad internacional continuará apoyando al líder interino.

“El desafío que tiene por delante entre ahora y febrero es asegurar que las cosas funcionen sin problemas y que las elecciones se lleven a cabo en febrero de manera pacífica y creíble”, dijo Mustafa.

Ante el veto electoral a la Liga Awami, Yunus debería garantizar que los comicios no sean manipuladas por el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por la exprimera ministra Khaleda Zia, o por el partido islamista más grande del país, Jamaat-e-Islami.

“Así puede revivir su legado como Nobel de la Paz”, manifestó.

TRIBUNAL LA CONDENA POR CRÍMENES DE LESA HUMANINAD

Un tribunal especial de Bangladesh sentenció a la ex primera ministra Sheikh Hasina y a uno de sus allegados a la pena de muerte por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con su represión de un levantamiento estudiantil el año pasado, en el que murieron cientos de personas y que llevó al derrocamiento de su mandato de 15 años.

El Tribunal Internacional de Crímenes con sede en Daca, la capital, sentenció a Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan a la pena de muerte por su participación en el uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Hasina y Khan, quienes están exiliados en India, fueron juzgados en ausencia.

Un tercer sospechoso, un exjefe de policía, fue sentenciado a cinco años de prisión al convertirse en testigo del Estado contra Hasina y declararse culpable.

RESPUESTA DE HASINA

Hasina y Khan enfrentaban los cargos de crímenes contra la humanidad por la muerte de cientos de personas durante un levantamiento encabezado por estudiantes en julio y agosto de 2024. El asesor de salud del país en el gobierno interino señaló que más de 800 personas fallecieron y unas 14.000 resultaron heridas. En un informe de febrero, Naciones Unidas señaló que hasta 1.400 personas podrían haber muerto en la violencia.

Hasina dice que los cargos son injustificados, argumentando que ella y Khan “actuaron de buena fe y estaban tratando de minimizar la pérdida de vidas”.

“Perdimos el control de la situación, pero caracterizar lo que sucedió como un asalto premeditado a los ciudadanos es simplemente malinterpretar los hechos”, declaró el lunes en un comunicado denunciando un veredicto que calificó de “parcial y políticamente motivado”.

“Lamento todas las muertes que ocurrieron en julio y agosto del año pasado, en ambos lados de la división política”, dijo. ”Pero ni yo ni otros líderes políticos ordenamos la muerte de manifestantes”.

Hasina no puede apelar el veredicto a menos que se entregue o sea arrestada dentro de los 30 días posteriores al fallo.

El veredicto llega mientras el país aún lidia con la inestabilidad tras el derrocamiento de Hasina el 5 de agosto de 2024. Muhammad Yunus, un bangladesí laureado con el Premio Nobel de la Paz, asumió la jefatura de un gobierno interino tres días después de su caída. Yunus prometió castigar a Hasina y prohibió las actividades de la Liga Awami antes de las elecciones previstas para febrero.

Un tribunal de tres miembros, encabezado por el juez Golam Mortuza Mozumder, anunció el fallo del tribunal, una sesión que fue transmitida en vivo y duró horas.

Algunos de los presentes en la abarrotada sala del tribunal aplaudieron cuando Mazumder anunció la pena de muerte para Hasina. Les reprendió, diciéndoles que expresaran sus sentimientos fuera del tribunal.

Muchas familias de los muertos y heridos durante el levantamiento del año pasado esperaron durante horas fuera del tribunal.

El hijo de Hasina, Sajeeb Wazed, actualmente en Estados Unidos, dijo en un mensaje a The Associated Press que el “veredicto es una broma y carece de sentido. Mi madre está a salvo en India. Los juicios fueron tan legalmente defectuosos que no sobrevivirán a ningún desafío una vez que el Estado de Derecho regrese a Bangladesh”.

EXILIO EN LA INDIA

En un comunicado de prensa el lunes, el Ministerio del Interior de Bangladesh instó a India a enviar de regreso a Hasina y Khan pronto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India, en un comunicado, reconoció el veredicto del tribunal pero no llegó a declarar si los entregaría a Daca.

“Como vecino cercano, India sigue comprometida con los mejores intereses del pueblo de Bangladesh, incluyendo la paz, la democracia, la inclusión y la estabilidad en ese país. Siempre nos comprometeremos constructivamente con todas las partes interesadas para ese fin”, declaró.

India anteriormente no había respondido a las solicitudes de Bangladesh para extraditar a Hasina y Khan para ser juzgados.

La falta de India para extraditar a la pareja ha creado algunas tensiones entre las naciones vecinas.

TENSIONES ANTES Y DESPUÉS DEL VEREDICTO

Las tensiones y las interrupciones habían crecido en el país en los últimos días antes del veredicto.

Casi 50 ataques incendiarios, en su mayoría dirigidos a vehículos, y decenas de explosiones de bombas caseras se reportaron en todo el país durante la última semana. Dos personas murieron en los ataques incendiarios, informaron los medios locales. El gobierno interino reforzó la seguridad antes de que se diera a conocer el veredicto, con guardias fronterizos paramilitares y policías desplegados en Daca y muchas otras partes del país.

El partido de Hasina, la Liga Awami, convocó a un paro nacional para protestar contra el veredicto el lunes.

A pocos kilómetros del tribunal, los opositores de Hasina se reunieron el lunes frente a la casa de su padre convertida en museo para demoler el resto del establecimiento, que fue saqueado y dañado anteriormente. Llevaron dos excavadoras para demoler el edificio.

La policía cargó con palos y utilizó granadas aturdidoras para dispersar a la multitud incluso mientras los jueces aún leían el veredicto.

Por la noche, más de 300 personas seguían allí y quemaron neumáticos en las calles mientras los guardias de seguridad tomaban sus posiciones.

Las autoridades del Tribunal Supremo, en una carta al cuartel general del ejército el domingo, solicitaron el despliegue de soldados alrededor de las instalaciones del tribunal antes del veredicto.

Yunus indicó que su gobierno interino celebraría las próximas elecciones del país en febrero, y que el partido de Hasina no tendría la oportunidad de participar en la contienda.

La política de Bangladesh bajo Yunus ha permanecido en una encrucijada con signos limitados de estabilidad.

Por Julhas Alam, The Associated Press.