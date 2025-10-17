¿Qué son los misiles Tomahawk que Trump podría darle a Ucrania?

WASHINGTON- El presidente Donald Trump ha insinuado que podría enviar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, lo que daría al presidente Volodímir Zelenski la capacidad de atacar Moscú con municiones precisas capaces de una gran destrucción.

Trump, que se reunirá con Zelenski en la Casa Blanca a finales de esta semana, dijo el martes que sabía que el dirigente ucraniano quería las armas.

“Nosotros tenemos muchos Tomahawks”, añadió Trump.

Debido a su largo alcance, su precisión y su bajo costo en comparación con los aviones de guerra tripulados, los Tomahawks desde hace tiempo se consideran un arma imprescindible en el arsenal del Pentágono.

A lo largo de más de cuatro décadas, Estados Unidos ha lanzado más de 2300 Tomahawks en combate. Las versiones más recientes cuestan aproximadamente 2,5 millones de dólares cada una.

¿QUÉ ES UN MISIL DE CRUCERO?

Un misil de crucero está propulsado por un pequeño motor a reacción y tiene alas que generan sustentación, lo que le permite volar como un avión y dirigirse de forma autónoma hacia su objetivo.

¿ES NUEVO EL TOMAHAWK?

No.

Según registros del gobierno estadounidense, el desarrollo del Tomahawk comenzó a principios de la década de 1970.

El ejército estadounidense los utilizó por primera vez en combate durante la guerra del Golfo Pérsico de 1991, y desde entonces los ha usado en decenas de conflictos.