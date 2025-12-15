La Granja VIP... ¿Quién fue el noveno eliminado del reality?

La respuesta de la audiencia fue contundente. Con más de 86 millones de participaciones, la votación reflejó el alto nivel de involucramiento de los seguidores del reality, quienes definieron el rumbo final de la competencia a escasos días de conocer al ganador.

La penúltima semana de La Granja VIP estuvo dominada por la incertidumbre y la expectativa del público. En la semifinal, tres famosos quedaron en la terna de nominados: Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y César Doroteo, enfrentándose a una de las votaciones más decisivas del programa.

Finalmente, el veredicto dejó fuera a Sergio Mayer Mori, uno de los concursantes más comentados de la temporada. Su eliminación marcó un punto de quiebre emocional dentro de la granja y confirmó que, en esta etapa, la popularidad y la estrategia pesan tanto como el desempeño diario.

LA TENTACIÓN Y LOS MOMENTOS CLAVE DE LA GALA

Durante la gala semifinal, los nominados participaron en una dinámica especial llamada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones. En esta sección, cada participante tuvo acceso a contenido que ponía a prueba su percepción del juego y sus relaciones dentro del encierro.

Eleazar Gómez fue el primero en regresar con el grupo. Observó un video en el que Sergio Mayer Mori criticaba su desempeño con los caballos y expresaba su molestia personal. En contraste, el mensaje de redes sociales que se le mostró destacaba el respaldo del público hacia su permanencia.

César Doroteo, por su parte, recibió un post que lo posicionaba como favorito por su carisma. Sin embargo, el video interno reveló comentarios negativos de Mayer Mori, quien minimizaba su participación. Finalmente, Sergio Mayer Mori vio imágenes donde Eleazar dudaba de su lealtad, acompañadas de un mensaje externo con referencias musicales que generaron reacciones encontradas.

RECTA FINAL Y NUEVO PANORAMA DEL REALITY

La salida de Sergio Mayer Mori consolidó la recta final de La Granja VIP 2025, un tramo donde cada decisión redefine alianzas y expone nuevas estrategias. La jornada también estuvo marcada por intercambios y rupturas inesperadas entre los participantes restantes.

El reality entra así en una fase donde la competencia se vuelve más individual y el riesgo de eliminación es constante. Las dinámicas recientes dejaron claro que la confianza entre los famosos es frágil y que el apoyo del público será determinante hasta el último momento.

Con la semifinal concluida, el programa avanza hacia la gran final con un grupo reducido de concursantes que han sabido mantenerse entre polémicas, estrategias y pruebas, consolidando una de las ediciones más comentadas del formato.

DATOS CURIOSOS

· La votación semifinal superó los 86 millones de participaciones

· Sergio Mayer Mori quedó fuera a pocos días de la final

· La dinámica “La Tentación” influyó en tensiones internas

· Las alianzas cambiaron en la última semana del reality