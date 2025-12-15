‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile

15 diciembre 2025
    'Esto no va a pasar en México'... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el triunfo de la derecha en Chile no se repetirá en México. Afirmó que su gobierno mantiene respaldo popular. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirma que México no vivirá un giro a la derecha como Chile. Destaca respaldo ciudadano, resultados sociales y unidad política como pilares de su gobierno.

La reciente victoria de la derecha en la elección presidencial de Chile reactivó el debate regional sobre el futuro de los gobiernos progresistas. En México, el tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue cuestionada sobre la posibilidad de un escenario similar en el país.

La mandataria señaló que el triunfo del candidato conservador José Antonio Kast responde a una decisión soberana del pueblo chileno y debe ser respetada plenamente. Subrayó que los procesos democráticos reflejan realidades nacionales distintas.

Sheinbaum reconoció que estos resultados obligan a una reflexión profunda dentro de los movimientos progresistas de América Latina, especialmente en lo referente a la cercanía con la ciudadanía.

POR QUÉ MÉXICO NO SEGUIRÁ EL MISMO CAMINO

La presidenta afirmó que en México no se prevé un giro político hacia la derecha debido a tres factores centrales. El primero es el respaldo popular a su administración, reflejado en altos niveles de aprobación ciudadana.

El segundo factor es el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población. Sheinbaum sostuvo que su gobierno no ha traicionado al pueblo y ha mantenido coherencia entre discurso y acción.

El tercer elemento son los resultados sociales, particularmente la reducción de la pobreza y las desigualdades, que han consolidado el apoyo mayoritario al proyecto de transformación.

LA UNIDAD COMO FACTOR CLAVE

Sheinbaum advirtió que en otros países de la región, la fractura interna de los movimientos progresistas ha facilitado el retorno de fuerzas conservadoras. En contraste, afirmó que en México se ha preservado la unidad del movimiento.

La cohesión política —dijo— ha permitido sostener una agenda social con amplio respaldo ciudadano.

Finalmente, reiteró que la continuidad del proyecto depende de mantener cercanía con el pueblo, resultados tangibles y organización interna.

DATOS CURIOSOS

· La elección en Chile reavivó el debate ideológico regional

· La unidad política es un factor recurrente en el discurso presidencial

· La reducción de la pobreza es uno de los principales argumentos del gobierno

· América Latina vive un nuevo reacomodo político

