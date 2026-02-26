Quiere Miami estar entre las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos

MIAMI- ”Miami es una gran oportunidad para ser la primera en el mundo. Desde una perspectiva comercial es un lugar muy adecuado para iniciar operaciones y puede convertirse en una de las primeras ciudades en contar con este producto”, detalló a la Agencia de Noticias EFE Stuart Simpson, quien es el consejero delegado de la compañía durante una presentación en Miami Beach. Se trata de un “pequeño avión comercial”, que es conocido como eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), y que es ciento por ciento eléctrico y de cero emisiones. TE PUEDE INTERESAR: Empresa china prueba en Dubái el XPeng X2, un taxi volador eléctrico De acuerdo con EFE, eVTOL que despega de manera vertical igual que un helicóptero, inclina sus rotores en vuelo es operado “como un avión convencional”, antes de volver a aterrizar de forma vertical. La empresa, precisa que gracias a esta combinación la aeronave tiene la posibilidad de operar en zonas que son consideradas densamente pobladas “sin necesidad de pistas tradicionales”. ”Es un proyecto verdaderamente revolucionario. Está transformando por completo el transporte urbano”, apunta Simpson, quien en su opinión se trata de la “mayor disrupción” en la aviación en décadas.

Además de eliminar las emisiones directas, la empresa hace hincapié en el bajo impacto acústico del eVTOL, siendo este uno de los principales obstáculos para el transporte aéreo urbano. “No se escucha por encima del aire acondicionado o del ruido del tráfico”, aseveró el directivo. Por su parte, Vertical Aerospace tiene previsto poder certificar la aeronave en el Reino Unido y Europa en 2028 para posteriormente validar esa certificación en Estados Unidos. De cumplir con los plazos, Miami tendría la posibilidad de ibicarse en la vanguardia del despliegue internacional.

Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo de American Airlines, misma que ha preordenado 350 aeronaves y posee en Miami uno de sus mayores centros de operaciones.

Por otra parte, precisa EFE, que en una primera fase, la compañía británica será la encargada de gestionar tanto la operación como la venta de pasajes, “integrando previsiblemente el servicio dentro de su red de conexiones”. SE BUSCARÁ LOGAR TENER UN “MERCADO MASIVO” En cuanto al costo, la empresa calculo un precio alrededor de 2.5 dólares por cada kilómetro. TE PUEDE INTERESAR: Archer Air, fabricante de taxis eléctricos aéreos, recibe la autorización para hacer vuelos en Estados Unidos En opinión de Michael Cervenka, quien es el jefe comercial y de tecnología de la empresa, eso esto va a permitirles que un trayecto como Miami-Palm Beach, de unos 105 kilómetros, va costar 130 dólares por pasajero.

”Está diseñado para el mercado masivo. Al principio será un producto prémium mientras se amplía la flota, pero con el tiempo puede escalar hasta convertirse en transporte de masas”, acentuó Cervenka.

Esta aeronave, explica la empresa, no es un dron ni un aparato experimental que no cuenta estándares equiparables a la aviación comercial. “Es un avión eléctrico, como un pequeño avión comercial. Está diseñado con el mismo nivel de seguridad que un Airbus, con una probabilidad de fallo de uno en mil millones”, describió Simpson.

Si bien, el primer modelo contará con piloto a bordo con capacidad para cuatro pasajeros, está previsto que se ampliable a seis en el futuro. No obstante a que Vertical Aerospace considera la posibilidad de operación autónoma a largo plazo, el servicio no va a ser autónomo en su fase inicial, debido a que la prioridad de la empresa británica es garantizar los más altos estándares de seguridad en el comienzo de sus operaciones.

En lo que se refiere a su alcance, eVTOL cuenta con ocho paquetes de baterías y es capaz de volar aproximadamente 160 kilómetros a una velocidad cercana a 240 kilómetros por hora. Así mismo, puede recargarse del 20 % al 80 % en cerca de 12 minutos.

Por último, los ejecutivos piensan que si los calendarios de certificación se llegan a cumplir, Miami podría convertirse en una de las primeras urbes del mundo en probar una tecnología que busca a “redefinir la movilidad aérea en las ciudades y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento en áreas congestionadas”, concluye EFE. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

