Reanudan construcción del Muro Fronterizo entre Estados Unidos y México, en Arizona

Internacional
/ 25 noviembre 2025
    Reanudan construcción del Muro Fronterizo entre Estados Unidos y México, en Arizona
    Reanudan construcción del Muro Fronterizo entre Estados Unidos y México, en Arizona FOTO: VANGUARDIA

La construcción del Muro Fronterizo se detuvo durante la administración presidencial de Joe Biden

El 25 de noviembre se reportó que la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados) informó sobre la reanudación del proyecto de Muro Fronterizo en la frontera con México.

Como parte de las medidas contra el flujo migratorio en la frontera sureña de los Estados Unidos, comenzó la construcción de una sección del muro en Nogales, Arizona.

La agencia gubernamental informaron que la construcción tiene como objetivo cerrar una apertura fronteriza de 300 metros. Se colaboró que el proyecto ya estaba planificado desde la primera administración del presidente Donald Trump, pero durante la gestoría de Joe Biden, el proyecto fue pausado.

Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unido enfatizó lo siguiente ‘tras siglos defendiendo a Estados Unidos en entornos ribereños, costeros y marítimos, la Guardia Costera ha perfeccionado las capacidades y la experiencia únicas necesarias para proteger este complejo entorno’.

El comentario fue elaborado tras haber anunciado, el 20 de octubre, el proyecto de River Wall, para asegurar el trayecto fronterizo que se extiende por el Río Bravo, el cual nace desde las Montañana de Colorado y se extiende por la frontera norte de México hasta desembocar en el Golfo.

Por su parte, la CBP colaboró que el muro ‘una vez completado, esto resultará en un tramo contiguo de aproximadamente 14.5 kilómetros de muro fronterizo que asegurará la frontera en esta zona’.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

