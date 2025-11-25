Reanudan construcción del Muro Fronterizo entre Estados Unidos y México, en Arizona
La construcción del Muro Fronterizo se detuvo durante la administración presidencial de Joe Biden
El 25 de noviembre se reportó que la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados) informó sobre la reanudación del proyecto de Muro Fronterizo en la frontera con México.
Como parte de las medidas contra el flujo migratorio en la frontera sureña de los Estados Unidos, comenzó la construcción de una sección del muro en Nogales, Arizona.
La agencia gubernamental informaron que la construcción tiene como objetivo cerrar una apertura fronteriza de 300 metros. Se colaboró que el proyecto ya estaba planificado desde la primera administración del presidente Donald Trump, pero durante la gestoría de Joe Biden, el proyecto fue pausado.
Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unido enfatizó lo siguiente ‘tras siglos defendiendo a Estados Unidos en entornos ribereños, costeros y marítimos, la Guardia Costera ha perfeccionado las capacidades y la experiencia únicas necesarias para proteger este complejo entorno’.
El comentario fue elaborado tras haber anunciado, el 20 de octubre, el proyecto de River Wall, para asegurar el trayecto fronterizo que se extiende por el Río Bravo, el cual nace desde las Montañana de Colorado y se extiende por la frontera norte de México hasta desembocar en el Golfo.
Por su parte, la CBP colaboró que el muro ‘una vez completado, esto resultará en un tramo contiguo de aproximadamente 14.5 kilómetros de muro fronterizo que asegurará la frontera en esta zona’.