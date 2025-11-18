Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción

Los gobiernos de México y de Estados Unidos harán una revisión a la delimitación fronteriza en la zona de la Playa Bagdad, en Tamaulipas, luego del hallazgo de seis letreros cuya instalación no se reconoció por autoridades estadounidenses, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La organización mexicana Conibio Global denunció el presunto ingreso ilegal a territorio nacional de personal de Estados Unidos. que colocó señalamientos de “Área restringida” en la playa Bagdad, cerca de la desembocadura del río Bravo.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió la mañana del lunes, cuando se detectó a un grupo de personas que cruzó el río en una embarcación y colocó por lo menos seis letreros metálicos en los que se prohibía el acceso a la zona, según una directiva del secretario de Defensa de Estados Unidos y la Ley de Seguridad Interna de 1950.

“Primero se consultó al Consulado, luego a la Embajada, no había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial; se retiraron los letreros. Después un área del Gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos, pero -como nos explicó el Almirante- el río va cambiando su cauce y se va azolvando y, de acuerdo con el tratado, pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial”, dijo la presidenta Sheinbaum.

“En eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas, ya cerca del Golfo”.

La mandataria federal detalló que primero se recibió el reporte sobre la presencia de los señalamientos y, ante la falta de confirmación del Gobierno estadounidense, fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes los retiraron de forma preventiva.

Sheinbaum afirmó que la definición exacta del límite es un procedimiento que está previsto en los tratados de aguas y límites vigentes, por lo que se realizará de manera conjunta.

“Las dependencias federales reiteraron la disposición del Gobierno mexicano para trabajar con Estados Unidos y con las instancias nacionales involucradas, a fin de garantizar certidumbre jurídica en la zona y fortalecer la cooperación bilateral”, agregó.