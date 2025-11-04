Rechazan por catorceava vez propuesta para reabrir el Gobierno de EU

Internacional
/ 4 noviembre 2025
    Rechazan por catorceava vez propuesta para reabrir el Gobierno de EU
    Los tribunales pidieron a la Administración estadounidense utilizar el fondo de emergencia para mantener estos bonos de alimentos. FOTO: AP.

Este resultado aboca al cierre del Gobierno a convertirse en el más largo de la historia

WASHINGTON.-La propuesta republicana, que busca abrir el Gobierno federal de Estados Unidos provisionalmente hasta el 21 de noviembre, fue rechazada por catorceava vezpor 54 votos a favor y 44 votos en contra.

Cabe destacar que para ser aprobada la propuesta necesita al menos 60 apoyos, sin embargo, esta vez no pasó de 55.

Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara Alta con 53 escaños, votaron prácticamente en bloque a favor de la iniciativa, a excepción del senador republicano Rand Paul, de Kentucky, y el de Carolina del Norte, Thom Tillis, que no participó en la votación.

Los demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, rompieron la disciplina de su partido y apoyaron la propuesta.También lo hizo el senador independiente de Maine, Angus King.

Fue el pasado 1 de noviembre el cierre entró en una fase crucial al expirar los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del que dependen 42 millones de ciudadanos.

Por lo anterior, este martes ya igualó al cierre que hasta ahora tenía el récord el de 2018-19, también durante la presidencia de Donald Trump.

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos cumplió hoy su trigésimo quinto día, está a punto de convertirse en el más largo de la historia del país.

Por su parte el Departamento de Agricultura aseguró que el Gobierno financiará el programa con ese presupuesto.

No obstante, el presidente Donald Trump desafió a los tribunales y los escritos de los departamentos de su propio Gobierno y aseguró en un mensaje en su red social, Truth Social, que estas ayudas “se entregarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno”.

Mientras se alarga esta situación, la presión y los reproches crecen entre los demócratas y los republicanos, quienes se culpan unos a otros de la paralización.

Por otro lado crece la inquietud ante el aumento de retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos estadounidenses por la escasez de controladores aéreos, empleados considerados esenciales que trabajan sin sueldo, y cuyo elevado ausentismo durante el cierre de 2018-219 - hasta ahora el más largo de la historia- precipitó su fin.

Perla Sánchez

