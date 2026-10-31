Reciben una viuda de un coahuilense y sus diez hijos una millonaria indemnización por aseguradora en EU

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    Reciben una viuda de un coahuilense y sus diez hijos una millonaria indemnización por aseguradora en EU
    En la imagen la sala de la Corte del Estado de Nebraska. United States Courts

Su esposo, José Gaytán, originario de Coahuila, en México, falleció el 31 de mayo de 2020, apenas veinte días después del nacimiento del menor de sus hijos

DENVER- Una viuda mexicana y sus diez hijos recibieron un veredicto judicial favorable por más de once millones de dólares contra una compañía de seguros estadounidense que se negó a pagar una póliza de vida de 350 mil dólares tras la muerte del padre de familia por la covid-19 en 2020.

El veredicto, emitido el pasado 16 de octubre y divulgado esta semana, favoreció a Vaneza Ramos, residente de Omaha, en el estado de Nebraska, quien durante seis años enfrentó dificultades económicas mientras mantenía los negocios familiares y criaba a sus hijos.

Su esposo, José Gaytán, originario de Coahuila, en México, falleció el 31 de mayo de 2020, apenas veinte días después del nacimiento del menor de sus hijos.

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Gaytán había contratado una póliza de seguro de vida por 350 mil dólares con Farmers Insurance, pero la compañía rechazó el pago argumentando que el asegurado había omitido información sobre antecedentes cardíacos al solicitar la cobertura.

Ramos presentó una demanda en 2022 y, tras varios años de procedimientos judiciales, obtuvo en marzo de 2026 un veredicto favorable por el valor de la póliza.

Posteriormente, un segundo jurado determinó que la aseguradora había actuado de mala fe y concedió una indemnización adicional de 11.3 millones de dólares.

La familia había abierto en 2008 una nevería llamada La Michoacana, en el sur de Omaha, y posteriormente estableció un segundo negocio.

Después de la muerte de Gaytán, Ramos tuvo que administrar los establecimientos y afrontar deudas, dificultades para pagar sus obligaciones y la pérdida de un vehículo familiar.

Según informó el jueves la prensa local, uno de los hijos mayores postergó sus proyectos personales para ayudar a mantener los negocios.

El abogado de la familia, Ross Pesek, destacó que el resultado judicial demuestra que las personas pueden obtener justicia frente a grandes compañías.

Pese al veredicto, Ramos todavía no había recibido la indemnización cuando se publicó la información, y quedaba pendiente conocer si Farmers Insurance apelará la decisión judicial.

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