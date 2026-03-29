Registran más de 80 detenidos en protestas contra Donald Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 29 marzo 2026
    Registran más de 80 detenidos en protestas contra Donald Trump
    La policía arresta a manifestantes en el centro de Los Ángeles tras una protesta “No Kings” (“Sin Reyes”) el sábado 28 de marzo de 2026. AP.

De acuerdo a los detenidos la mayoría de los detenidos fueron en Los Ángeles, además de Denver, Dallas y Portland

MIAMI.- Más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras las protestas este sábado del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) contra el presidente, Donald Trump.

Los Ángeles Times reportó más de 70 arrestos en Los Ángeles, en California, y NBC informó de al menos “seis docenas” de detenciones por la manifestación que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad, donde algunas lanzaron piedras y botellas a la policía.

TE PUEDE INTERESAR: Marchan miles en Estados Unidos: repudian a Trump

Aunque la mayoría de la protesta transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta a los manifestantes frente al Centro Metropolitano de Detención.

“Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de hormigón y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en vídeo”, avisó en X Bill Essayli, asistente de la fiscal general de EE.UU. en el distrito central de California.

Estas detenciones se suman a las ocho que hubo en Denver (Colorado), al menos otras dos en Portland (Oregón) y una más en Dallas (Texas), según recuento de medios locales.

Además, simpatizantes del presidente Trump confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento ‘No Kings’ en la marcha que ocurrió cerca de Mar-a-Lago, donde está la residencia del mandatario en Florida, aunque no hubo agresiones.

Fuera de estas aprehensiones, transcurrió sin mayores incidentes la tercera jornada del movimiento ‘No Kings’, que congregó al menos a ocho millones de personas en más 3.300 protestas en los 50 estados del país, según los organizadores.

Los manifestantes denunciaron la “guerra ilegal” que Trump comenzó hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), afirmó superar las anteriores dos ediciones, la de siete millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre, y la de cinco millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Política
Manifestaciones

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Su trabajo refleja el avance paulatino de las mujeres en áreas financieras y de alta dirección.

Valeria Gómez Lugo: impulsar el cambio femenino desde la banca
Más que snacks: disciplina, intuición y mercado joven en evolución.

El trinomio estratégico de las hermanas Orozco que revoluciona el mercado saludable
NosotrAs: Sentir también es político

NosotrAs: Sentir también es político
Ana lidera la tercera generación de la empresa familiar.

Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera
La doctora Laura promueve el trabajo integral con sus pacientes.

Laura Gómez: la ciencia de las hormonas al servicio de la salud femenina
Desde su lugar de trabajo, Alejandra impulsa el talento de las mujeres.

Alejandra Garza: liderazgo femenino transformando la educación en Saltillo
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Autoridades señalan que alza en casos se da por un aumento en la aplicación de pruebas.

¿Brote de sífilis en Coahuila? No, pero detecciones se dispararon 294% en arranque de 2026