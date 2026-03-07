Reino Unido confirma que Estados Unidos usa bases británicas para operaciones defensivas contra Irán

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó este sábado que el Ejército de Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas en el marco de sus operaciones contra Irán. La confirmación se produjo después de que fuentes militares informaran a medios británicos sobre la llegada de bombarderos estratégicos estadounidenses B-1 Lancer a la base aérea de Fairford.

De acuerdo con reportes de las agencias Press Association y DPA, el primer bombardero llegó el día anterior y durante la mañana del sábado aterrizaron otros tres aviones del mismo modelo en las instalaciones ubicadas en el condado de Gloucestershire, al sur de Inglaterra.

TE PUEDE INTERESAR: Cuesta guerra a EU 900 mdd... ¡al día!

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO BRITÁNICO PARA EL USO DE BASES

El permiso para que Estados Unidos utilice instalaciones militares británicas fue otorgado el pasado domingo por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. La autorización contempla el uso de la base aérea de Fairford y de la base ubicada en Diego García, situada en las islas Chagos, en el océano Índico.

En el comunicado emitido este sábado, el Ministerio de Defensa británico señaló que el uso de estas bases tiene el objetivo de permitir operaciones destinadas a impedir ataques con misiles por parte de Irán.

Según el documento oficial, estas acciones se enmarcan en “operaciones defensivas específicas para impedir que Irán dispare misiles contra la región, que ponen las vidas de los británicos en peligro”.

OPERACIONES AÉREAS BRITÁNICAS EN MEDIO ORIENTE

El Ministerio también informó que aviones Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea británica continúan realizando operaciones aéreas en varios países y zonas de Medio Oriente.

De acuerdo con la información difundida, estas misiones se desarrollan sobre Jordania, Qatar, Chipre y otras áreas de la región.

Además, las autoridades militares británicas señalaron que un helicóptero Merlin se dirige hacia la zona con el objetivo de proporcionar vigilancia aérea adicional y reforzar las capacidades defensivas desplegadas.

POSIBLES CAMBIOS EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES

El jefe de las Fuerzas Armadas británicas, Richard Knighton, estimó que el inicio de las misiones calificadas como defensivas podría producirse en los próximos días.

El mariscal del aire también señaló que el desarrollo de las operaciones podría evolucionar con el tiempo, al afirmar que “las campañas y los conflictos evolucionan con el tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?

DESPLIEGUE NAVAL Y APOYO DE ALIADOS EUROPEOS

En el ámbito naval, se informó que el destructor de defensa aérea HMS Dragon no partirá hacia el Mediterráneo oriental hasta la próxima semana.

El retraso se debe a que el buque se encuentra en proceso de abastecimiento con el fin de permanecer en el mar durante varios meses si fuera necesario, en lugar de realizar un despliegue breve en la zona.

Mientras tanto, Francia y Grecia ya han desplegado recursos militares con el objetivo de reforzar la defensa de la isla en el Mediterráneo oriental, en el contexto de las tensiones regionales.

Con información de Infobae