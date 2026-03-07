Cuesta guerra a EU 900 mdd... ¡al día!

CDMX.- Estados Unidos destina casi 900 millones de dólares al día en su guerra contra Irán. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Washington, detalla los costos de la operación “Furia Épica” para EU. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel? “Se estima que las primeras 100 horas costarán 3 mil 700 millones de dólares, esto es, casi 900 millones de dólares diarios. Algunos de estos costos ya están presupuestados, pero la mayoría no”, indica el estudio elaborado por especialistas en seguridad nacional, a partir de datos públicos del gabinete de EU.

“El cambio de las fuerzas estadounidenses a municiones menos costosas y la marcada disminución de los lanzamientos de drones y misiles iraníes reducirán los costos. Sin embargo, los costos futuros dependerán principalmente de la intensidad de las operaciones y la eficacia de la represalia iraní”. Para elaborar el reporte, los analistas del Centro de Estudios revisaron costos operativos, reemplazo de municiones y pérdidas en combate y reparación de daños a la infraestructura. TE PUEDE INTERESAR: Riesgo de un conflicto militar prolongado en Irán amenaza los planes económicos de Trump Salvo los costos de operación, calculados en casi 200 millones de dólares, el resto del gasto no estaba programado en las finanzas estadounidenses y, a decir de los analistas, requerirán extraordinarios del Departamento de Defensa de EU.

NEW: Massive fireballs and smoke rock Beirut as IDF forces strike Hezbollah targets in Lebanon amid operations against Iran and its proxies.



Read the latest: https://t.co/kz2CZAmvIK pic.twitter.com/Z5b6n8Fuxq — Fox News (@FoxNews) March 6, 2026

“El Departamento de Defensa ha publicado pocos detalles sobre las operaciones en curso, mientras que en campañas anteriores en Medio Oriente se proporcionaban actualizaciones diarias de los ataques o compendios estadísticos regulares. TE PUEDE INTERESAR: Irán no es Venezuela, pese a las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de ‘captura del régimen’ “Las hojas informativas diarias del Departamento de Defensa enumeran los activos involucrados en la Operación Furia Épica y el número aproximado de objetivos atacados, pero ofrecen detalles limitados”, indica el reporte. Los analistas han recurrido a declaraciones del Secretario de Guerra, Pete Hegseth; del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y del jefe del Comando Central de EU, Brad Cooper, para agregar contexto y cifras adicionales sobre las operaciones en Irán.

Publicidad