Relatan 6 refugiados su historia a 75 años de la convención ONU que ayuda a los que huyen de guerras

GINEBRA- El martes se cumple el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que nació tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a las personas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución. Sus defensores afirman que el tratado ha salvado millones de vidas. El respeto por ella, sin embargo, se ha visto presionado y algunos países han negado la entrada a solicitantes de asilo. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha encabezado una política de enviar a solicitantes de asilo a terceros países, trastocando años de política en su país.

Más de 41 millones de refugiados siguen desplazados por la fuerza, de los que casi el 70% está acogido por países de ingresos bajos y medios. Las cifras podrían aumentar: el Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza más de 130 conflictos armados en todo el mundo. La convención, que agrupa a 150 países, dio pasos clave para definir qué es un refugiado, detallar sus derechos y establecer normas de trato. “Codificó un principio simple pero poderoso: que las personas obligadas a huir de la persecución, el conflicto o la violencia deben poder encontrar seguridad y protección”, afirmó Elizabeth Tan, directora de protección internacional y soluciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su principio central es el “non-refoulement” (no devolución), que prohíbe devolver a las personas a un lugar donde enfrentarían persecución, tortura u otros daños graves. Todo se sustenta en la idea de que ninguna sociedad es inmune a la guerra, la persecución o una convulsión repentina. Esto es lo que seis refugiados cuentan sobre sus experiencias y la importancia de la convención. ROHINYAS QUE HUYEN DE MYANMAR Sayed Alom, trabajador de ayuda humanitaria y uno de los 700 mil rohinyas que huyeron de Myanmar hacia el vecino Bangladesh en 2017, languidece en campamentos de refugiados allí desde entonces. Las fuerzas militares de Myanmar “violaron a nuestras madres y hermanas, quemaron nuestras casas, arrojaron a nuestros hijos al río y les prendieron fuego”, recordó en una entrevista en campamentos de refugiados a las afueras de Cox’s Bazar, Bangladesh. “Fuimos perseguidos hasta que ya no pudimos vivir allí”.

Alom, que esperaba regresar pronto a casa, sostiene que la situación de incertidumbre se ha vuelto “imaginablemente peor”, con secuestros para pedir rescate, además de amenazas de la naturaleza, como calor extremo, inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyen los campamentos. ESCAPAR DE LA DEPRESIÓN MORTAL EN NICARAGUA El abogado de derechos humanos Juan Carlos Arce cree que está entre los millones de personas a las que la convención les salvó la vida. Él huyó de Nicaragua a pie en 2018 después de que una sangrienta represión del gobierno contra manifestantes matara a cientos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, para el que trabajaba Arce, había documentado la violencia y fue designado como “organización terrorista” por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Huyó a Costa Rica, donde se le concedió asilo.

En Costa Rica, defensores de derechos y líderes opositores nicaragüenses fueron atacados e incluso asesinados, por lo que el año pasado se trasladó a Barcelona, España, bajo un programa de reasentamiento organizado por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.