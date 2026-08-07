Renueva la guerra con Irán los temores de secuelas por lesiones cerebrales en soldados de EU

WASHINGTON- Durante un combate en Irak, la explosión de un proyectil de un mortero enemigo derribó a Joe Shearer, provocándole vómitos. El marine, sin embargo, levantó y continuó en la batalla a pesar de su intenso dolor de cabeza. Meses después, un dispositivo explotó a un costado de la carretera y alcanzó la caravana en que viajaba. La onda expansiva recorrió su cuerpo y aparecieron nuevamente los dolores de cabeza y el insomnio que se extendieron por varios días. “Mientras te pudieras levantar y volver a salir a patrullar, eso era más o menos lo que hacías”, relató.

Shearer, de 40 años y residente de Colorado Springs, Colorado, vincula los dos episodios de 2005 con sus traumatismos cerebrales, de los cuales apenas recibió diagnóstico recientemente. Aún lo atormentan síntomas, que van desde mareos y migraña hasta olvidar tareas cotidianas y responsabilidades con su esposa e hijos. Los persistentes efectos de los traumatismos cerebrales han desatado nuevas preocupaciones sobre el costo de la guerra contra Irán entre los soldados de Estados Unidos, quienes sufren este tipo de lesiones durante un conflicto que no tiene final a la vista. Casi 700 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han resultado heridos en los ataques con drones y misiles contra bases en Oriente Medio y otros combates. La mayoría de ellos ha sufrido traumatismos cerebrales y han regresado a servicio activo, según declaraciones públicas de oficiales militares. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, calificó el mes pasado a la gran mayoría de las lesiones registradas durante un periodo de dos semanas como “conmociones menores”. MÉDICOS NO PUEDEN PREDECIR QUIÉN PODRÍA TENER EFECTOS DURADEROS Las conmociones cerebrales suelen describirse como “lesiones cerebrales traumáticas (LCT) menores”, y muchas personas se recuperan en pocas semanas. Pero existen casos de personas que presentan síntomas iniciales aparentemente leves y terminan con problemas --como dolores de cabeza, mareos o dificultades de memoria o de atención, algo que a veces se denomina “niebla mental”-- que persisten durante meses o años. Los médicos no tienen forma de predecir quién sufrirá problemas duraderos, una cuestión tan desconcertante que existe un debate en la comunidad médica sobre si debería dejarse de usar el término “LCT menores”. Se sabe que los golpes repetidos aumentan las probabilidades de problemas persistentes, incluida una enfermedad cerebral degenerativa llamada encefalopatía traumática crónica (CTE por sus siglas en inglés). Ha cobrado notoriedad por su vínculo con la muerte de exjugadores de la NFL y de otros deportes. Es imperativo que una persona esté completamente recuperada de una conmoción cerebral antes de realizar actividades que la dejen expuesta a un mayor riesgo de sufrir otra, afirmó el doctor David Okonkwo, especialista en traumatismos cerebrales de la Universidad de Pittsburgh. Los médicos también siguen aprendiendo la manera en que las explosiones dañan el cerebro, en comparación con un golpe físico. “La propia onda expansiva puede ser lesiva”, declaró el doctor James Kelly, profesor emérito de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y director de ciencias médicas de la Invisible Wounds Foundation, que se enfoca en las lesiones cerebrales en miembros de las fuerzas armadas. “Es una lesión celular distinta. La explosión es algo diferente a un golpe contundente en la cabeza”.

Las tropas se han enfrentado a un nuevo tipo de guerra con Irán, en la que los drones pueden explotar más cerca de sus cabezas, a diferencia de las bombas a un costado de la carretera y los dispositivos explosivos improvisados que eran más comunes en las guerras en Irak y Afganistán. Legisladores demócratas piden una investigación sobre la atención que recibieron las tropas heridas luego de un ataque iraní con drones en Kuwait que cobró la vida de seis soldados estadounidenses al inicio de la guerra. La senadora Tammy Baldwin envió una carta el miércoles en la que presionó a las fuerzas armadas para que den a conocer las conclusiones de su investigación sobre el ataque del 1 de marzo. “Hablé directamente con los habitantes de Wisconsin que sufrieron traumatismos cerebrales durante la guerra de (el presidente Donald) Trump con Irán y pasaron semanas sin siquiera una evaluación, ya no digamos atención especializada, para sus lesiones”, señaló Baldwin en un comunicado.

El portavoz de la Agencia de Salud de Defensa, Peter Graves, señaló en un correo electrónico que “la política establece que los miembros de las fuerzas armadas sean evaluados en busca de LCT”. Según los expertos, las fuerzas armadas ha avanzado en la detección y tratamiento de LCT, una lesión característica en Afganistán e Irak. Más de 500.000 militares fueron diagnosticados entre 2000 y 2025; el 82% de los casos fueron considerados menores y no todos estuvieron relacionados con acciones en combate. Pero grupos activistas sostienen que el recuento podría estar muy por debajo de la cifra real, ya que los síntomas a menudo se superponen con los del trastorno de estrés postraumático y otras afecciones. DIAGNÓSTICO PUEDE APARECER AÑOS DESPUÉS Ninguna de las dos explosiones que vivió Shearer en Irak produjo lesiones evidentes, y los médicos le dieron prioridad a marines que sufrieron heridas más graves. “No quieres ser el tipo que se reporta enfermo o que dice ‘Oh, estoy herido’, porque te alejas de tu equipo”, relató Shearer. “Existe esta cultura de que no quieres que te vean como inferior o débil, así que ocultas las lesiones de manera inherente”.