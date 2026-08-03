¿Qué opinan la mayoría de los estadounidenses sobre la guerra contra en Irán?

WASHINGTON- La mayoría de los estadounidenses afirma que la guerra en Irán no ha valido la pena, y el índice de aprobación del presidente Donald Trump con respecto al conflicto ha caído ligeramente desde el mes pasado, según una nueva encuesta de AP-NORC. Los resultados suponen un contundente rechazo al enfoque del presidente republicano frente al conflicto, que se ha prolongado mucho más de lo que él predijo originalmente. Aproximadamente dos tercios de los adultos en Estados Unidos dicen que la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero, no ha merecido la pena, de acuerdo con la nueva encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Eso incluye a la gran mayoría de los demócratas e independientes, así como a cerca del 37% de los republicanos.

La encuesta se realizó del 23 al 27 de julio, mientras Estados Unidos e Irán pausaban los ataques tras una escalada de casi dos semanas en la guerra. Durante dicha escalada, Estados Unidos atacó instalaciones militares y comerciales iraníes, mientras Irán realizó ofensivas contra instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio, lo que provocó más muertes de militares estadounidenses. Desde que comenzó la guerra, han muerto 18 miembros del ejército de Estados Unidos, pero el gobierno de Trump ha intentado modificar esas cifras. El sondeo refuerza lo impopular que se ha vuelto la guerra en Irán en el país, lo cual es un posible problema para los republicanos en el Congreso que se presentan a la reelección en noviembre y que han defendido las acciones militares de Trump. Solo el 28% de los adultos en Estados Unidos aprueba ahora la manera en que el mandatario maneja el tema de Irán, un leve descenso frente al 34% del mes pasado. Incluso los republicanos parecen estar cada vez más descontentos con el prolongado conflicto. Cerca del 61% de los republicanos aprueba cómo Trump maneja el asunto de Irán, una aparente caída con respecto al 71% de junio. El margen de error muestral para los republicanos es de 6 puntos, por lo que el descenso se considera leve, pero aun así es notable, dado el nivel mucho más alto de aprobación republicana sobre cómo Trump maneja la presidencia en general. El índice general de aprobación de Trump se sitúa en 33%, ligeramente por debajo de donde estaba en este punto de su primer mandato y similar a donde se encontraba el expresidente Joe Biden aproximadamente un año y medio después de iniciar su presidencia, cuando la inflación alcanzó su punto máximo.

Robert McClary, un republicano de 52 años de Sugar Grove, Ohio, se muestra escéptico de que la guerra pueda llegar a una conclusión sencilla y desaprueba la forma en que Trump la ha gestionado. McClary votó por el presidente una vez, en 2016, pero recuerda que, durante la elección más reciente, Trump hizo campaña prometiendo no iniciar nuevas guerras en Oriente Medio. “No tengo ninguna confianza en este gobierno, ni en por qué nos metieron en esta guerra, por qué están poniendo otra vez a nuestros soldados en riesgo”, manifestó. Los hallazgos también indican que los objetivos de la mayoría de los estadounidenses para el conflicto quizá no coincidan con los de Trump, quien ha dicho repetidamente que la guerra se inició para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Aunque cerca de dos tercios de los adultos en Estados Unidos dicen que es “extremadamente” o “muy” importante evitar que Irán construya un arma nuclear, y los republicanos son especialmente propensos a decirlo, aún más estadounidenses afirman que es muy importante para Estados Unidos mantener bajos los precios de la gasolina o negociar un alto el fuego permanente con Irán. “De verdad no sé qué se puede hacer ahora. Es decir, parece que te has enterrado en este lío”, añadió McClary. RELATIVAMENTE POCAS PERSONAS QUIEREN QUE CONTINÚE LA ACCIÓN MILITAR CONTRA IRÁN A los estadounidenses les apetece muy poco tener un conflicto prolongado. Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos quieren que continúe la acción militar en Irán, mientras que cerca de 3 de cada 10 dicen que Estados Unidos debería pausarla y buscar un alto el fuego renovado mediante negociaciones. Aproximadamente 2 de cada 10 quieren detener por completo la acción militar en Irán y cerca de una cuarta parte no sabe lo suficiente como para opinar. Alrededor de la mitad de los republicanos dice que Estados Unidos debería continuar la acción militar contra Irán, en particular quienes se identifican como “muy conservadores”. Los republicanos que se identifican como MAGA, parte del movimiento Make America Great Again (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) de Trump, son mucho más propensos que los republicanos no MAGA a decir que la guerra debería continuar. Los republicanos no MAGA son más propensos a querer un alto el fuego o un alto total de la acción militar. Jennifer Norton, una republicana de 71 años de Crossville, Tennessee, apoya la acción militar en Irán, pero le desagrada ver subir los precios de cosas como los asados de res y las hamburguesas. Norton vive con un “ingreso modesto”, y las cosas son cada vez más caras. “Me estoy impacientando un poco, pero cuando me detengo a pensar en eso un minuto, recuerdo que el señor presidente Trump es un empresario brillante”, comentó. “No puede decirnos exactamente qué está haciendo, pero confío en que está haciendo algo. Es decir, lo está haciendo bien”.

Los independientes y los demócratas son más propensos que los republicanos a querer detener de inmediato la acción militar contra Irán, aunque cerca de 3 de cada 10 republicanos quieren ya sea una pausa o un cese total de la acción militar.