Reportan detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante parte de la administración de Rubén Rocha Moya, fue detenido el pasado lunes 11 de mayo por autoridades de Estados Unidos en el estado de Arizona, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus. Según el reporte, Mérida Sánchez ya fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta requerimientos judiciales por parte de autoridades estadounidenses. Su primera audiencia está programada para este viernes, donde enfrentará señalamientos sobre su presunta vinculación con ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa. La detención ocurrió días después de que, el pasado 7 de mayo, un juez federal en Michoacán le concediera un amparo para frenar una posible detención y eventual extradición hacia Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS ACUSA A GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ DE RECIBIR 100 MIL DÓLARES MENSUALES DE ‘LOS CHAPITOS’ De acuerdo con la información difundida por Latinus, la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York acusa al exfuncionario de recibir presuntamente pagos mensuales de 100 mil dólares en efectivo de parte de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de no interferir en operaciones de tráfico de drogas. Las acusaciones incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con las imputaciones señaladas, en caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría enfrentar penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense.

GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ PERMANECE RECLUIDO EN NUEVA YORK Información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) señala que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. En ese mismo complejo penitenciario se encuentran los internos Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero. VERSIÓN SEÑALA QUE MÉRIDA SÁNCHEZ SE HABRÍA ENTREGADO EN ESTADOS UNIDOS Tras darse a conocer el caso, el periodista especializado en seguridad y narcotráfico Luis Chaparro aseguró que Mérida Sánchez no habría sido detenido formalmente, sino que se habría entregado voluntariamente a autoridades estadounidenses. “Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública de Rubén Rocha Moya se entregó a las autoridades de los Estados Unidos a inicios de la semana, así lo revelaron fuentes de Estados Unidos”, publicó Chaparro en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un posicionamiento público adicional respecto a la forma en que ocurrió el aseguramiento del exmando militar.

PAN SOLICITÓ INVESTIGAR A MÉRDIA SÁNCHEZ El pasado 13 de mayo, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Puebla presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar investigaciones relacionadas con el desempeño de Mérida Sánchez cuando fungió como comandante de la XXV Zona Militar en esa entidad. El presidente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, pidió que se investiguen posibles actos de omisión, encubrimiento o presunta colusión con grupos delictivos, así como un eventual uso indebido de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y nacional. En la denuncia presentada ante la Sedena, el partido solicitó la apertura de investigaciones internas, administrativas y disciplinarias sobre el periodo en el que Mérida Sánchez estuvo al frente de la XXV Zona Militar.

TRAYECTORIA MILITAR DE GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ Y PASO POR SINALOA Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, también fue comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán y director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. En Sinaloa ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Su salida del cargo ocurrió tres meses después del inicio del conflicto interno entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”. El exfuncionario aparece además entre las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, grupo en el que también figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Hasta ahora, las autoridades estatales de Sinaloa han emitido nuevos posicionamientos públicos sobre la situación jurídica del exsecretario de Seguridad.

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