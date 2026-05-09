Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida
    De las personas enfermas, 102 son pasajeros del crucero y 13 miembros de la tripulación del mismo. ESPECIAL

Los Centros par el Control de la Prevención de Enfermedades de EU confirmó el brote del padecimiento que causa vómito y diarrea agudos

Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida (EE.UU.) la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/avion-de-frontier-atropella-y-mata-a-una-persona-que-salto-valla-del-aeropuerto-de-denver-HP20585398

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza” y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
El mayor número de ataques lo concentran Sinaloa y Guanajuato.

En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás
En resumen

En resumen
El combate al tráfico de drogas se ha vuelta una prioridad para la administración de Donald Trump.

Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’
El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que el ciclo escolar de educación básica cierra el próximo 5 de junio.

Mario Delgado insiste en cierre de ciclo escolar el 5 de junio, pero revisarán fecha de regreso a clases
Las buscadoras también agradecieron el respaldo de autoridades estatales involucradas en el seguimiento del caso.

Madres Buscadoras reportan hallazgo de más de 40 bolsas con restos en fosa de Jalisco
Psicoterapeuta alerta que ese tipo de tendencias alientan y normalizan la prostitución incluso entre menores de edad.

Así me voy y así regreso: alerta experta tendencia en redes que abre la puerta a la prostitución
Entender el recibo de luz puede marcar una diferencia importante en el control de gastos del hogar.

CFE: Cómo leer tu recibo de luz y evitar pagar de más por consumo innecesario
Miles de beneficiarios utilizan diariamente la Tarjeta Bienestar para cobrar apoyos sociales.

Tarjeta Bienestar: esta es la cantidad máxima que puedes retirar en cajeros del Banco del Bienestar