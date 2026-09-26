Republicanos están cerca de perder la Cámara Baja en legislativas de EU, según un nuevo sondeo

WASHINGTON- El Partido Republicano se acerca a perder la Cámara de Representantes, que ahora controla, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, según una encuesta del boletín electoral independiente Cook Political Report de este viernes.

El sondeo recoge un cambio de tendencia en 15 de las contiendas en disputa a favor de los demócratas y refleja cómo se están complicando los comicios para los republicanos a poco más de un mes de su celebración.

Los demócratas obtendrían entre cinco y quince escaños más de los que tiene ahora y obtendría una mayoría de entre 220 y 230 escaños, según el estudio de Cook Political Report.