Republicanos están cerca de perder la Cámara Baja en legislativas de EU, según un nuevo sondeo

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Republicanos están cerca de perder la Cámara Baja en legislativas de EU, según un nuevo sondeo
    El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson se retira tras una conferencia de prensa en el Capitolio, el martes 15 de septiembre de 2026, en Washington. AP/Jose Luis Magana

La encuesta recoge un cambio de tendencia en 15 de las contiendas en disputa a favor de los demócratas y refleja cómo se están complicando los comicios para los republicanos

WASHINGTON- El Partido Republicano se acerca a perder la Cámara de Representantes, que ahora controla, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, según una encuesta del boletín electoral independiente Cook Political Report de este viernes.

El sondeo recoge un cambio de tendencia en 15 de las contiendas en disputa a favor de los demócratas y refleja cómo se están complicando los comicios para los republicanos a poco más de un mes de su celebración.

Los demócratas obtendrían entre cinco y quince escaños más de los que tiene ahora y obtendría una mayoría de entre 220 y 230 escaños, según el estudio de Cook Political Report.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-enfrentan-los-republicanos-al-veredicto-electoral-mientras-la-guerra-se-alarga-mas-de-lo-prometido-por-trump-MA23102187

Los demócratas son los favoritos en 208 contiendas, frente a las 205 de los republicanos tras los cambios de este viernes.

Según Cook, los republicanos necesitarían ganar la mayoría de las contiendas más disputadas para mantener el control de la Cámara de Representantes.

Las reacciones a esta encuesta no se hicieron esperar.

”Los republicanos de la Cámara de Representantes están perdiendo terreno”, declaró Courtney Rice, portavoz del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, en un comunicado.

Por su parte, Mike Marinella, la portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, afirmó que “los republicanos tienen una estrategia terrestre más sólida, superioridad aérea en todo el campo de batalla y una capacidad financiera histórica”.

En las elecciones de medio mandato están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien del Senado, además de numerosos cargos locales y estatales de todo el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Encuestas
Republicanos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Mike Johnson

Organizaciones


Partido Republicano

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Esta combinación de fotos tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA muestra la misma zona de la superficie lunar antes y después de la formación de un cráter recién descubierto en mayo de 2024.

Asombroso, descubre la NASA en la Luna el que es considerado como el mayor cráter recién formado del sistema solar
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Rafael Márquez vivirá ante Colombia su primer partido como director técnico de México, en el inicio del camino tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

México vs Colombia: Rafael Márquez debuta con el Tri y abre una nueva era rumbo al Mundial 2030
true

Adjudicada mas no vendida, dicen sobre subasta de AHMSA
NosotrAs: Maternidad adolescente en Coahuila y el riesgo de creer en el espejismo de su disminución

NosotrAs: Maternidad adolescente en Coahuila y el riesgo de creer en el espejismo de su disminución
La propuesta reavivó las expectativas sobre una posible reactivación de la acerera y el encendido nuevamente de sus hornos.

¿Quién es CIESA, la empresa detrás de la oferta por AHMSA?
La imputada enfrenta un proceso por el delito de crueldad animal relacionado con la muerte del perro Rocky.

Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días