Adjudicada mas no vendida, dicen sobre subasta de AHMSA

CIESA logró quedarse con AHMSA al ofertar mil 400 millones de dólares por los activos de la empresa acerera, pero primero deberá pagar la garantía de seriedad por 56 millones de dólares.

Del plato a la boca se cae la sopa, advirtió, el síndico Víctor Manuel Aguilera tras la subasta de AHMSA y con la adjudicación de ésta al consorcio Construcciones e Ingenierías Electromecánicas.

El síndico responsable de la venta de la acería monclovense pidió ayer no echar las campanas al vuelo y ser prudentes, pues CIESA debe entregar en tres meses el dinero prometido.

“Lo bueno es que si no cumple con lo establecido, AHMSA entonces será adquirida por los acreedores preferentes”, destacó al referirse a Pemex y banca Afirme.

Especialistas cercanos al proceso de subasta de Altos Hornos de México dijeron que la representación de CIESA, parece desconocer la operación de la compañía acerera.

Sobre todo cuando dicen que van a contratar 12 veces más trabajadores lo que representa 150 mil nuevos obreros. Empresarios de la Región Centro se mostraron extrañados de que CIESA no tuviera para completar la garantía de seriedad 56 millones de dólares y pudiera ofertar ayer mil 400 millones de dólares.

Trabajadores de AHMSA que viajaron a la capital del país para estar presentes en la venta de la planta acerera, afirmaron que esperan el pago justo de salarios caídos y de sus terminaciones.

En el plano político, la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecerá su popularidad en la Región Centro del estado al resolver el añejo problema socio-económico heredado de AMLO.

La esperanza muere al último...

VERDAD INCÓMODA

Ni solos, ni en alianza, Morena y el PT han logrado triunfar electoralmente en Coahuila, afirmó ayer el subsecretario de gobierno, Diego Rodríguez.

El funcionario estatal señaló como causas del fracaso electoral de la 4T, a que la ciudadanía en Coahuila se decantó por la seguridad, por desarrollo económico y por la calidad de vida.

Rodríguez Canales dijo que otro factor es que los problemas nacionales se reflejan en los bolsillos con el incremento a la canasta básica y los combustibles, aunado al desabasto de medicamentos.

El subsecretario de gobierno aseguró que existe la probabilidad de que el PRI, PAN, UDC, Nuevas Ideas y otros partidos construyan en esta entidad una gran alianza contra Morena.

Al tiempo...

SOMOS EN SALTILLO

El representante nacional del partido político SOMOS, Emilio Álvarez Icaza, estará de visita este sábado en Saltillo.

El político dará una conferencia de prensa en punto de las 10 de la mañana, en el restaurante Los Compadres, de periférico Luis Echeverría, en la colonia Latinoamericana.

Álvarez Icaza fue senador plurinominal por el PRD, del 2018 al 2024, y es licenciado en Sociología por la UNAM.

Emilio aparece en la mesa de debates de la periodista Azucena Urresti y se especializa, junto al priista Rubén Moreira, en criticar fuertemente a Morena.

EL ARTE DE LA POLÍTICA

Difícil trance atraviesa la secretaria general del PRI nacional, Carolina Viggiano Austria, ahora que se reveló que adquirió a precio de ganga, dos terrenos para construir una residencia de 30 mdp.

La ex primera dama coahuilense resultó, al parecer, una excelente agente inmobiliaria, con poder de convencimiento y una habilidad innata para las relaciones públicas.