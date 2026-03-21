Rescate de cerca de 700 perros y gatos en Los Ángeles podría convertirse en el mayor operativo de rescate animal en EU

La operación comenzó alrededor de las 7:00 hora local en una vivienda en la comunidad de Lake Hughes, y contó con más de 70 empleados de control y cuidado de animales, informó en un comunicado publicado en redes sociales el Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles (DACC).

LOS ÁNGELES- Alrededor de 700 perros y gatos fueron rescatados este viernes por autoridades del condado de Los Ángeles en lo que podría convertirse en el mayor operativo de rescate animal a nivel local y en la historia de Estados Unidos.

”Este es el mayor número de perros y gatos que el Departamento de Control y Cuidado de Animales ha incautado, y podría tratarse del mayor caso registrado en Estados Unidos”, dice el escrito.

Los animales se encontraban bajo la custodia de Christine De Anda, de la organización de rescate animal Rock N Pawz, que en su página web se describe como una asociación sin fines de lucro dedicada al rescate de animales.

Un portavoz de la fiscalía del condado de Los Ángeles indicó al medio Los Angeles Times que la orden judicial y el rescate masivo se desencadenaron a raíz de una investigación sobre denuncias de crueldad animal en las instalaciones, incluidos incidentes de negligencia y hacinamiento. No se han efectuado detenciones ni presentado cargos.

Según el comunicado del DACC, los animales estaban siendo clasificados y revisados por personal veterinario en el lugar del incidente para ser trasladados a hospitales, en caso de necesitarlo, o a centros de atención animal del condado.

”Estamos solicitando urgentemente ayuda pública para apoyar el rescate y rehabilitación de estos perros y gatos”, dijo en el comunicado la directora del DACC, Marcia Mayeda.