Residentes de Gaza siguen de cerca las elecciones en Israel esperando la derrota de Netanyahu

DEIR AL-BALAH, FRANJA DE GAZA- En el sur de la Franja de Gaza, donde los ataques aéreos israelíes siguen siendo algo habitual pese a un alto el fuego, los residentes de la ciudad de Jan Yunis seguían de cerca los resultados de las elecciones de Israel, con la esperanza de que cualquiera, menos el primer ministro Benjamin Netanyahu, forme el próximo gobierno. “Todas sus políticas hacia Gaza son duras, pero elegimos el mal menor”, comenta Ayman Ahmed, un residente. Ahmed espera que prevalezca el principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, destacando que apoya la hoja de ruta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

El plan contempla desarmar al grupo miliciano Hamás e instalar un nuevo gobierno respaldado por Estados Unidos. Pero también exige que Israel retire sus fuerzas y permita que comience la reconstrucción. La mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza siguen desplazados, viviendo en las ruinas bombardeadas de sus antiguos hogares o en miserables campamentos de tiendas de campaña. Netanyahu aceptó el plan de Trump, pero nunca lo llevó a cabo más allá de la etapa inicial de una retirada parcial y un aumento de la ayuda a cambio del regreso de los últimos rehenes, vivos y muertos, retenidos por Hamás. El plan ha quedado en gran medida congelado durante casi un año.

En las calles llenas de escombros cerca del Hospital Nasser de la ciudad, Mohammed Abed comentó que una victoria de Netanyahu sería vista como un triunfo de su agenda, pero que no esperaba cambios importantes sin importar quién esté en el poder. Eisenkot es un exjefe militar que favorece respuestas duras contra los enemigos de Israel. “Una victoria de Eisenkot no cambiará drásticamente la situación, porque sus políticas son casi similares”, indicó Abed. “Al final, será lo mismo”. Como reflejo del pesimismo de Abed, dos ataques en Jan Yunis mataron a un hombre e hirieron al menos a otras seis personas el miércoles, según funcionarios de salud del Hospital Nasser. El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Más de 1,550 palestinos en Gaza han muerto a manos del ejército israelí desde que comenzó el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes, aunque afirma que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de los fallecidos.

Militantes encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando 251 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel mató a decenas de miles de palestinos y destruyó gran parte de Gaza. Hasan al-Masri, quien fue desplazado de su hogar en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, dijo que esperaba desesperadamente que las elecciones trajeran cambios para Gaza. “Rezamos a Dios para que estas elecciones nos traigan un resultado positivo”, expresó. “Hemos quedado completamente devastados; no queda nada. Han matado a nuestros hijos, destruido nuestros hogares, y todo lo que teníamos se ha ido”. El futuro de Gaza apenas fue un tema en la campaña electoral israelí, y el único candidato importante que habló a favor de la solución de dos Estados fue Yair Golan, líder del pequeño partido Demócratas. Al preguntársele si la posibilidad de un futuro Estado palestino era algo que la gente en Gaza esperaba, Ahmed respondió que “solo a la gente fuera de Gaza le importan estos temas” y que su principal preocupación era encontrar suficiente comida para comer. Sin embargo, teme que una victoria de Netanyahu traiga más guerra y, por ende, más sufrimiento. “Apoyamos cualquier esfuerzo para derrocar a Netanyahu”, sostuvo.