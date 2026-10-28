Él es Gadi Eisenkot, el hombre con más posibilidades de tumbar a Netanyahu tras las elecciones en Israel

JERUSALÉN- De línea dura, reservado y poco pulido, el exjefe militar de Israel tiene una posibilidad viable de desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu. Se llama Gadi Eisenkot. Y mientras aún se cuentan los votos de las elecciones del martes, su partido centrista, Yashar, junto con otros aliados de la oposición, tendría el camino más despejado hacia el poder si logra unir fuerzas con partidos liderados por árabes, aunque concretarlo podría resultar difícil. Ha sido un notable ascenso para el hombre de 66 años, criado por inmigrantes judíos marroquíes y cuyo hijo murió combatiendo en la guerra más reciente en Gaza. Pero también es un gran desafío para un hombre relativamente poco probado en la áspera tradición israelí de construir coaliciones.

Comandante en algunas de las batallas más difíciles de Israel en tiempos de guerra, ahora se enfrenta a Netanyahu, quien ha demostrado, una y otra vez, una capacidad casi inquietante para sobrevivir en el despiadado mundo de la política israelí. Aun así, Eisenkot se mostró eufórico y decidido el martes por la noche, cuando las primeras encuestas a boca de urna sugerían una gran derrota para Netanyahu. “¡Hemos hecho historia!”, gritó desde un podio en Tel Aviv. “Millones de israelíes ya están hartos de la cultura de la mentira, del fracaso, de la división y la incitación”, afirmó Eisenkot. “Esta noche marca el inicio de un camino que debe conducir a la formación de un gobierno sionista”. Desde entonces, los resultados preliminares que la comisión electoral de Israel obtuvo el miércoles han mostrado que el partido del primer ministro toma la delantera, pero sin una mayoría clara. La coalición de Eisenkot, una mezcla de figuras de centroderecha y más liberales, va muy cerca en segundo lugar, pero necesitaría asociarse con partidos liderados por árabes para lograr una mayoría absoluta. EISSENKOT PODRÍA FORMAR UNA COALICIÓN MAYORITARIA, PERO NO SERÁ FÁCIL En la política israelí, donde un mayor número de votos no se traduce automáticamente en victorias políticas, la capacidad de reunir una coalición es clave. Los resultados que iban surgiendo indicaban que ni el bloque de coalición de Netanyahu ni el de Eisenkot alcanzarían los 61 escaños necesarios para una mayoría; los medios locales proyectaron 53 escaños para el Likud y partidos aliados, 48 para Yashar y partidos aliados, y 19 para partidos liderados por árabes. Mientras Netanyahu y muchos miembros de su partido, el Likud, han descartado trabajar con partidos árabes minoritarios, Eisenkot no lo ha hecho.

Los partidos, integrados principalmente por musulmanes y cristianos palestinos, tuvieron una actuación histórica en las urnas en las elecciones del martes. Si Eisenkot logra convencerlos de sumarse a su coalición, podría obtener suficientes escaños para formar una mayoría en la Knéset, el parlamento de Israel. Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta de partidos árabes, pide una alianza judeoárabe “verdadera e igualitaria” para ayudar a desalojar al gobierno de Netanyahu tras el sólido desempeño de los partidos liderados por árabes. EISENKOT COMPITE CONTRA EL RELOJ Al asociarse con partidos árabes, Eisenkot podría perder el apoyo de los miembros más derechistas de su coalición, poniendo en riesgo su bloque desde el flanco opuesto. Para evitar esas deserciones, su partido ha pedido a los partidos árabes de Israel que profesen públicamente ciertos principios: que Israel es un Estado judío y democrático, guiado por la declaración de independencia israelí, que Hamás es una organización terrorista que debe ser desarmada y desmantelada, y que los judíos ultraortodoxos y los ciudadanos palestinos de Israel ya no deben estar exentos del servicio militar obligatorio.

“Actualmente no hay ningún partido ultraortodoxo ni árabe que apoye estos cuatro principios”, declaró la candidata de Yashar, Lian Polak-David, a The Associated Press el martes por la noche. Deben alcanzar un acuerdo pronto o arriesgarse a ir a otra ronda de elecciones. Miles de ciudadanos que volaron a Israel para votar en la primera vuelta podrían no poder regresar para una segunda, y los partidos árabes probablemente también sufrirían por una menor participación. “Debemos actuar con rapidez. Este es el imperativo del momento, y unir a nuestro pueblo es esencial”, manifestó Eisenkot el martes por la noche en Tel Aviv. EISENKOT ES VISTO COMO UN ANTÍDOTO AL ISRAEL DE NETANYAHU Eisenkot habla un inglés vacilante y proviene de una familia trabajadora. Pasó cuatro décadas en el ejército de Israel. Su hijo de 25 años, Gal Meir Eisenkot, murió en combate en Gaza. Netanyahu es un miembro de la élite educado en Estados Unidos, empañado por escándalos de corrupción. La Corte Penal Internacional busca su arresto. El hijo de Netanyahu, Yair Netanyahu, es podcaster, vive parte del tiempo en Florida y ha usado el nombre legal “Yonatan Hun”, según el periódico israelí Haaretz. Tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Eisenkot asumió un papel como observador en el gabinete de guerra de Netanyahu. Ese día, el grupo armado mató a 1,200 personas y tomó 251 rehenes. Israel lanzó entonces una guerra en Gaza que ha provocado la muerte de más de 74 mil palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo,