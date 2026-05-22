Residentes del Congo incendian un centro de tratamiento del Ébola mientras crece el miedo y la ira

El ataque incendiario en Rwampara refleja los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud al intentar frenar el raro virus del Ébola mediante el uso de medidas estrictas que podrían entrar en conflicto con las costumbres locales, como los ritos funerarios.

Varias personas incendiaron un centro de tratamiento del ébola en una ciudad situada en el epicentro del brote en el este del Congo el jueves, después de que se les impidiera recuperar el cuerpo de un hombre local, según informaron un testigo y un alto oficial de policía, en medio del creciente temor e indignación por una crisis sanitaria que los médicos luchan por contener.

La enfermedad lleva semanas propagándose en una región que carece de instalaciones sanitarias adecuadas y donde muchas personas se desplazan huyendo de los conflictos armados.

Los cuerpos de quienes mueren de ébola pueden ser altamente contagiosos y provocar una mayor propagación cuando la gente prepara los cuerpos para el entierro y se reúne para los funerales.

Las autoridades se encargan, en la medida de lo posible, de la peligrosa tarea de enterrar a las presuntas víctimas, lo que puede provocar protestas por parte de los familiares y amigos de las víctimas.

Según un testigo que habló con Associated Press por teléfono, el centro de Rwampara fue incendiado por jóvenes locales que se enfurecieron al intentar recuperar el cuerpo de un amigo que aparentemente había muerto de ébola.

“La policía intervino para intentar calmar la situación, pero lamentablemente no lo logró”, declaró Alexis Burata, un estudiante local que se encontraba en el lugar. “Los jóvenes terminaron prendiendo fuego al centro. Esa es la situación”.

Un periodista de AP vio cómo varias personas irrumpían en el centro y prendían fuego a objetos en su interior, así como a lo que parecía ser el cuerpo de al menos una presunta víctima de ébola que estaba almacenado allí.

Los trabajadores humanitarios huyeron del centro de tratamiento en vehículos.

El subcomisionado Jean Claude Mukendi, jefe del departamento de seguridad pública de la provincia de Ituri, declaró que los jóvenes no habían comprendido los protocolos para enterrar a una presunta víctima de ébola.

“Su familia, amigos y otros jóvenes querían llevarse el cuerpo a casa para el funeral, a pesar de que las instrucciones de las autoridades durante este brote del virus del Ébola son claras”, dijo Mukendi. “Todos los cuerpos deben ser enterrados de acuerdo con las normas”.

Hama Amadou, coordinadora de campo de la organización humanitaria ALIMA, que tenía equipos trabajando en el centro, declaró posteriormente que se había restablecido la calma y que los equipos de ayuda continuaban su labor en el centro.

El estallido de ira puso de manifiesto las complicaciones a las que se enfrentan tanto las autoridades congoleñas como diversas agencias de ayuda que intentan contener un brote que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional.

La OMS afirma que el brote es mayor de lo que muestran las cifras oficiales

Según informaron las autoridades congoleñas el jueves, en las dos provincias del Congo se registraron 160 muertes sospechosas y 671 casos sospechosos.

A principios de semana, la ONU informó de dos casos, incluyendo un fallecimiento, en la vecina Uganda.

Pero la OMS ha afirmado que es casi seguro que el brote es mucho mayor y también ha expresado su preocupación por la velocidad de propagación .

“Aún nos encontramos en la fase de intensificación de la investigación y búsqueda de casos”, declaró Jean Kaseya, directora general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. “Preveo que el número de casos aumentará a medida que la vigilancia se vuelva más rigurosa”.

La OMS ha declarado que el riesgo de que el brote se propague a nivel mundial es bajo , pero alto a nivel regional, con la provincia de Ituri en el centro del brote, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

La detección temprana del virus es clave para salvar vidas, pero la infraestructura sanitaria y la capacidad de vigilancia de la región, que ya eran precarias, se han visto aún más debilitadas por los recortes en la ayuda internacional, según afirman los expertos.

Según la ONU, en la provincia de Ituri hay más de 920.000 personas desplazadas internamente.

El conflicto armado en la región complica aún más los esfuerzos para gestionar la crisis.

Según informaron las autoridades locales, un ataque perpetrado el martes por militantes vinculados al grupo Estado Islámico dejó al menos 17 muertos en Alima, una aldea de Ituri.

Los trabajadores sanitarios y las organizaciones humanitarias han manifestado que necesitan urgentemente más suministros y personal para poder responder a la situación.

Además, no existe ninguna vacuna ni medicamento disponible para la cepa Bundibugyo responsable del brote.

Un experto afirmó esta semana que pasarían entre seis y nueve meses antes de que estuviera disponible.

“La prioridad ahora es actuar con rapidez y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades, ya que los próximos días son cruciales”, declaró Ariel Kestens, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el Congo.

El ébola es altamente contagioso y se transmite entre las personas a través del contacto con fluidos corporales como vómito, sangre, heces o semen.

Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

Se ha extendido a una nueva provincia

El jueves, el grupo rebelde M23, que controla partes del este del Congo, informó que una persona había muerto a causa de la enfermedad cerca de la ciudad de Bukavu, a unos 500 kilómetros (310 millas) al sur del epicentro del brote en la provincia de Ituri.

Fue el primer caso confirmado en la provincia de Kivu del Sur, y más tarde ese mismo día se reportó otro caso en la misma provincia. Anteriormente, solo se habían reportado casos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, así como en la vecina Uganda.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas tras la primera muerte conocida a finales de abril, mientras las autoridades sanitarias congoleñas realizaban pruebas para detectar un virus del Ébola diferente, más comúnmente responsable de los brotes en el país.

Según la OMS, las autoridades sanitarias aún no han encontrado al “paciente cero”.

La magnitud del brote hasta el momento sugiere que “probablemente comenzó hace un par de meses”, dijo Anaïs Legand, experta en fiebres hemorrágicas virales de la OMS.

El brote ha tenido repercusiones internacionales

India y la Unión Africana anunciaron el jueves que la Cumbre del Foro India-África , prevista para la próxima semana en Nueva Delhi, se había pospuesto debido a la “situación sanitaria en evolución en algunas partes de África”.

El miércoles, la selección de fútbol del Congo canceló una concentración de tres días para la preparación del Mundial y la despedida prevista a los aficionados en la capital, Kinshasa, debido al brote de ébola.

El gobierno estadounidense ha impuesto restricciones a todos los viajeros que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días, prohibiendo la entrada a Estados Unidos a los visitantes extranjeros y exigiendo que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes sean desviados al Aeropuerto Internacional Washington Dulles para someterse a controles.