Alerta en Yucatán: contagios de sífilis se disparan 168% durante 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Alerta en Yucatán: contagios de sífilis se disparan 168% durante 2026
    Yucatán registra el mayor incremento de casos de sífilis en la Península, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. FOTO: ESPECIAL

Entre enero y julio de 2026 se confirmaron 413 contagios, un aumento de 168 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta en Yucatán luego de que los casos de sífilis registraran un incremento sin precedentes durante 2026. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), entre enero y julio se confirmaron 413 contagios en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-en-5-anos-enfermedades-de-transmision-sexual-sifilis-y-vih-con-mayor-repunte-AI19774721

La cifra representa un aumento de 168 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 154 casos, lo que coloca al estado como el de mayor crecimiento de esta infección de transmisión sexual en la Península de Yucatán.

¿Qué revelan los datos oficiales?

Información de la Secretaría de Salud Federal indica que Yucatán acumuló 259 casos adicionales respecto al mismo lapso del año pasado, reflejando una tendencia que ha encendido las alertas entre las autoridades de salud.

El incremento supera ampliamente el registrado en las entidades vecinas. En Campeche, los contagios pasaron de 97 a 132 casos, lo que representa un aumento cercano al 36 por ciento.

En contraste, Quintana Roo mostró un comportamiento diferente, al registrar una disminución en los diagnósticos. Durante el mismo periodo, los casos bajaron de 313 a 285, equivalente a una reducción de 8.9 por ciento.

¿Por qué preocupa el aumento de la sífilis?

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Si no se detecta y trata de manera oportuna, puede provocar complicaciones graves que afectan diversos órganos del cuerpo, además de incrementar el riesgo de transmisión a otras personas.

Especialistas en salud recomiendan acudir a revisión médica ante cualquier síntoma o si se considera que hubo una situación de riesgo. La detección temprana permite iniciar tratamiento con antibióticos y evitar complicaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/brote-de-sifilis-en-coahuila-no-pero-detecciones-se-dispararon-294-en-arranque-de-2026-FN19723327

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica

La Secretaría de Salud Federal señaló que Yucatán presenta el crecimiento más acelerado de esta enfermedad en la región debido al ritmo con el que se han acumulado los nuevos diagnósticos durante 2026.

Ante este panorama, las autoridades continúan con el monitoreo epidemiológico y reiteran la importancia de fortalecer las medidas de prevención, promover el uso de métodos de protección durante las relaciones sexuales y fomentar la realización de pruebas cuando exista sospecha de contagio.

El comportamiento de los casos en los próximos meses será clave para determinar si la tendencia continúa al alza o comienza a estabilizarse mediante las acciones de prevención y atención implementadas por el sector salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud Sexual

Localizaciones


Yucatán

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La madre de Dana Yanina pidió investigar presuntos abusos físicos, sexuales y privación de la libertad en la Academia Militarizada Doenitz tras el caso Dafne.

Madre de Dana Yanina exige investigar abusos en Academia Doenitz por caso Dafne Zapata

‘Venganza política’, declara Calderón y Grupo IDEA

‘Venganza política', declara Calderón y Grupo IDEA por el caso de Ernesto Ruffo
FGR detalla proceso de investigación en contra de Ernesto Ruffo

FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’

Miller aplaudió la presencia del personal castrense de EU desplegando en la frontera con México

Critica asesor de seguridad de la Casa Blanca sistema político de México
La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.

Trump dice que Irán ha pedido negociar y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo
Trump lleva semanas presionando a los republicanos del Senado para que aprueben la Save America Act.

Trump exige que el Senado cancele receso de agosto hasta aprobar ley electoral
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump se dan la mano tras su reunión en Anchorage, Alaska en 2025.

Entierran Rusia y Estados Unidos el proceso de paz en Ucrania
Doble contaminación

Doble contaminación