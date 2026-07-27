Alerta en Yucatán: contagios de sífilis se disparan 168% durante 2026

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta en Yucatán luego de que los casos de sífilis registraran un incremento sin precedentes durante 2026. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), entre enero y julio se confirmaron 413 contagios en la entidad.

La cifra representa un aumento de 168 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 154 casos, lo que coloca al estado como el de mayor crecimiento de esta infección de transmisión sexual en la Península de Yucatán.

¿Qué revelan los datos oficiales?

Información de la Secretaría de Salud Federal indica que Yucatán acumuló 259 casos adicionales respecto al mismo lapso del año pasado, reflejando una tendencia que ha encendido las alertas entre las autoridades de salud.

El incremento supera ampliamente el registrado en las entidades vecinas. En Campeche, los contagios pasaron de 97 a 132 casos, lo que representa un aumento cercano al 36 por ciento.

En contraste, Quintana Roo mostró un comportamiento diferente, al registrar una disminución en los diagnósticos. Durante el mismo periodo, los casos bajaron de 313 a 285, equivalente a una reducción de 8.9 por ciento.

¿Por qué preocupa el aumento de la sífilis?

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Si no se detecta y trata de manera oportuna, puede provocar complicaciones graves que afectan diversos órganos del cuerpo, además de incrementar el riesgo de transmisión a otras personas.

Especialistas en salud recomiendan acudir a revisión médica ante cualquier síntoma o si se considera que hubo una situación de riesgo. La detección temprana permite iniciar tratamiento con antibióticos y evitar complicaciones.