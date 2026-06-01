Revela estudio que los incendios forestales devastan las zonas más ricas

El año pasado, incendios catastróficos causaron la muerte, la destrucción de hogares y la pérdida de empleos en California , Canadá, Europa y Corea del Sur . Sin embargo, según el informe, los 335 millones de hectáreas quemadas representaron la segunda cifra más baja desde 2002, debido en gran parte a la expansión de las explotaciones agrícolas africanas, que han fragmentado el paisaje y dificultado la propagación de los grandes incendios de sabana.

Un estudio ha revelado que, en 2025, incendios forestales “devastadores” arrasaron las zonas más ricas del mundo, incluso a nivel global, la superficie asolada por las llamas disminuyó.

Entre los desastres de 2025 se incluyen un “megaincendio” en Escocia que arrasó más de 100.000 hectáreas, lo que contribuyó a que el Reino Unido batiera su récord de superficie quemada, y los incendios de Palisades y Eaton en Los Ángeles, que estuvieron entre los más destructivos de la historia de Estados Unidos .

Los incendios forestales sin precedentes en España y Portugal arrasaron más de medio millón de hectáreas, mientras que Corea del Sur registró la temporada de incendios forestales más grande y mortífera de su historia.

Según el estudio, los incendios representaron más del 38% de las pérdidas aseguradas por desastres meteorológicos en 2025.

«El año 2025 demuestra que un año con pocos incendios a nivel mundial puede ser devastador», afirmó Matthew Jones, científico climático de la Universidad de East Anglia y autor principal del estudio. «Estamos observando una creciente desconexión entre la superficie total quemada y las consecuencias reales».

Los cambios en el uso del suelo implican que los incendios forestales queman una menor superficie del planeta que históricamente, pero el calentamiento global está creando las condiciones que permiten su propagación, aumentando el peligro en lo que los investigadores denominan la interfaz entre zonas urbanas y forestales, donde las personas corren mayor riesgo.

Las condiciones meteorológicas adversas, exacerbadas por la contaminación por carbono, convirtieron algunos de los incendios del año pasado en auténticos infiernos explosivos.

En el sur de California y Corea del Sur, los investigadores descubrieron que los fuertes vientos y la vegetación seca propagaron incendios por zonas densamente pobladas, causando una mortalidad excepcional, evacuaciones masivas e importantes pérdidas de infraestructura. En el Mediterráneo, por su parte, la sequía y el calor extremo provocaron graves incendios, desde Portugal hasta Turquía.

«Estas condiciones no provocan los incendios, pero en caso de que se produzca uno, nos encontramos con un material más inflamable de lo habitual —debido a su menor temperatura— y con vientos que avivan las llamas», explicó David García, matemático aplicado de la Universidad de Alicante, que no participó en el estudio. «Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios de gran magnitud».

Un estudio de atribución del que García fue coautor el año pasado reveló que el fenómeno meteorológico extremo que avivó los incendios en Portugal y España el año pasado se vio incrementado en 39 veces por el cambio climático. «Si seguimos calentando el planeta, los incendios a gran escala seguirán aumentando», afirmó.

La reducción general de la superficie quemada a nivel mundial provocó una caída de las emisiones de dióxido de carbono hasta su tercer nivel más bajo registrado.

En Canadá, sin embargo, se registraron emisiones extremas por incendios forestales por tercer año consecutivo. Desde 2023, los bosques boreales de América del Norte han emitido cerca de 4 mil millones de toneladas de CO₂ , superando las emisiones totales del período anterior de 15 años.

Además de calentar el planeta, los contaminantes del humo de los incendios forestales provocan la muerte de muchísimas personas por respirar aire contaminado. Según un estudio publicado en septiembre, las partículas tóxicas liberadas por los incendios forestales canadienses en 2023 causaron la muerte de 82.000 personas , y el humo llegó a asfixiar ciudades de Estados Unidos, Europa y África.

Adrián Regos, ecólogo paisajista de la Misión Biológica de Galicia, España, que no participó en el estudio, afirmó que los sucesos del año pasado ilustraron cómo un número relativamente pequeño de incendios extremos puede dominar las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de toda una temporada de incendios.

“El patrón general que destaca este estudio coincide con lo que estamos observando en todo el sur de Europa: si bien la superficie total quemada puede fluctuar de un año a otro, el cambio climático está aumentando la probabilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas propicias para incendios, y la acumulación de combustible asociada al abandono rural está haciendo que muchos paisajes sean más vulnerables a incendios grandes y de rápida propagación”, afirmó.

“El reto, por lo tanto, no consiste solo en reducir el número de incendios, sino también en aumentar la capacidad de adaptación de los paisajes y las comunidades ante fenómenos extremos”.