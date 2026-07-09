Revela la ONG española Oxfam Intermón que países ricos ‘inflan’ 100 mmdd la financiación climática aportada en 2024

Estos gobiernos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), movilizaron en 2024 casi 137 mil millones de dólares destinados a ayudar a países en vías de desarrollo a reducir emisiones y afrontar impactos del colapso climático.

MADRID- Los países desarrollados “inflaron” alrededor de 100 mil millones de dólares, entre todos ellos, el valor real de financiación climática que proporcionaron en 2024 a naciones de ingresos bajos y medios, según un estudio de la ONG española Oxfam Intermón.

Sin embargo, tal y como apunta en su informe Oxfam, 69 mil millones (65 %) del total se entregaron en calidad de “préstamos” que, al concederse bajo condiciones de mercado, dejan de “representar un apoyo financiero real y empeoran la deuda de los países en vías de desarrollo”, afirma el documento.

La financiación real, ha cifrado Oxfam, fue entonces de entre 33.000 y 45 mil millones de dólares, alrededor de 100 mil millones menos de lo declarado en total por estos gobiernos.

Estos países, por tanto, superaron la cifra de sobreestimación que marcaron en 2022, cuando el estudio de la misma organización para ese año marcó que inflaron la financiación climática en 88 mil millones de dólares.

Oxfam ha calculado el “valor real” de la financiación climática estimando la proporción no reembolsable de los fondos aportados (subvenciones y condiciones preferenciales de ciertos préstamos y otros instrumentos reembolsables relacionados con el clima), descontando los préstamos comerciales y las sobreestimaciones respecto al aporte climático real de los fondos declarados

”Una vez más, los países más ricos y contaminantes están inflando el valor de la financiación climática que proporcionan, creando la ilusión de solidaridad mientras ofrecen mucho menos de lo que afirman”, ha asegurado en el comunicado Marina Paoli, responsable de política climática de Oxfam.

”En lugar de ayudar a los países más pobres a resistir una crisis que poco hicieron por provocar, los países ricos los están empujando más hacia la deuda mediante préstamos, muchos ofrecidos en condiciones comerciales rentables. Es una cruel ironía: los más responsables pagan menos e incluso obtienen beneficios mientras que los menos responsables pagan más”, ha añadido.

”En la COP31, los países ricos deben aumentar drásticamente la financiación climática basada en subvenciones y, por fin, cumplir con los compromisos asumidos”, ha señalado Paoli.