Internacional
/ 24 febrero 2026
    Revela The Telegraph que Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento en EU
    Un documento incluido en la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra una foto de Jeffrey Epstein con el uniforme de los presos. AP/Jon Elswick

El diario precisa que el magnate estadounidense llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento

LONDRES- El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, informa este lunes el diario The Telegraph.

El magnate estadounidense, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, de acuerdo con unos documentos que el rotativo dice que consiguió.

Según los documentos, Epstein alquiló al menos una unidad desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.

Las órdenes de registro revisadas por The Telegraph sugieren que las autoridades estadounidenses nunca allanaron las taquillas, lo que plantea la posibilidad de que contengan pruebas no vistas relacionadas con Epstein y sus amigos, entre ellos Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y Peter Mandelson, el exembajador británico en EE.UU. destituido el año pasado por el Gobierno tras conocerse sus vínculos con el pederasta.

En diciembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó tres millones de archivos relacionados con el financiero.

El pasado jueves, el expríncipe Andrés fue detenido y posteriormente liberado en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

Según revelaron los medios, Andrés llegó a pasar a Epstein documentos sensibles del Gobierno.

