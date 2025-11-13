Revela un documental que Hitler padecía el síndrome de Kallmann

LONDRES- De acuerdo a unos análisis de ADN hechos a Adolf Hitler revelados en un documental del Canal 4 de la televisión británica, el dictador alemán padecía el síndrome de Kallmann, que es un trastorno genético que dificulta se lleve acabo una normal pubertad y el desarrollo de los órganos sexuales.

Según este programa, que va a ser emitido el próximo sábado, y del que algunos detalles fueron adelantados hoy, la investigación fue liderada por la genetista Turi King, quien fue una renombrada experta que en 2012 logró identificar los restos del rey Ricardo III, un monarca inglés que reinó entre 1483 y 1485.

TE PUEDE INTERESAR: La batalla de Berlín y la agonía final del nazismo ponen punto final a la Alemania de Hitler

LO QUE ARROJÓ EL ESTUDIO DEL ADN DE HITLER

El ADN de Hitler fue analizado a partir de un pedazo de tela ensangrentada del sofá en donde el dictador nazi se quitó la vida, de acuerdo al documental, titulado “ADN de Hitler. Proyecto de un dictador”.

En mayo de 1945 los soldados aliados hicieron un recorrido en el refugio de Hitler en Berlín, cuando uno de ellos decidió llevarse a casa este trozo de tela de ese sofá.

Ahora, ese pedazo de tela fue analizado a fondo con el objetivo de secuenciar el ADN del dictador nazi.

SÍNDROME DE KALLMANN Y HITLER

En lo que se refiere al hallazgo del síndrome de Kallmann este descubrimiento coincide con los registros médicos de la prisión de Landsberg, en donde Hitler estuvo preso en 1923, mismos que fueron encontrados por investigadores alemanes en 2010, en los que se precisa que un médico certificó que el líder nazi presentaba criptorquidia derecha, es significa, un descenso incompleto de uno de los testículos.

De acuerdo con los expertos, un 10 % de las personas con el síndrome de Kallmann también presentan micropene, siendo los síntomas más comunes, presentar niveles bajos o fluctuantes de testosterona.

El documental da detalles del desarrollo sexual de Hitler, así como un análisis de su ascendencia, además de dudas sobre su estado psicológico.