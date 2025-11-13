Revela un documental que Hitler padecía el síndrome de Kallmann

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    Revela un documental que Hitler padecía el síndrome de Kallmann
    Adolf Hitler y Francisco Franco se entrevistan en 1940. Foto: EFE/Vorlag Atlantic

Este es un trastorno genético que dificulta una normal pubertad y el desarrollo de los órganos sexuales

LONDRES- De acuerdo a unos análisis de ADN hechos a Adolf Hitler revelados en un documental del Canal 4 de la televisión británica, el dictador alemán padecía el síndrome de Kallmann, que es un trastorno genético que dificulta se lleve acabo una normal pubertad y el desarrollo de los órganos sexuales.

Según este programa, que va a ser emitido el próximo sábado, y del que algunos detalles fueron adelantados hoy, la investigación fue liderada por la genetista Turi King, quien fue una renombrada experta que en 2012 logró identificar los restos del rey Ricardo III, un monarca inglés que reinó entre 1483 y 1485.

TE PUEDE INTERESAR: La batalla de Berlín y la agonía final del nazismo ponen punto final a la Alemania de Hitler

LO QUE ARROJÓ EL ESTUDIO DEL ADN DE HITLER

El ADN de Hitler fue analizado a partir de un pedazo de tela ensangrentada del sofá en donde el dictador nazi se quitó la vida, de acuerdo al documental, titulado “ADN de Hitler. Proyecto de un dictador”.

En mayo de 1945 los soldados aliados hicieron un recorrido en el refugio de Hitler en Berlín, cuando uno de ellos decidió llevarse a casa este trozo de tela de ese sofá.

Ahora, ese pedazo de tela fue analizado a fondo con el objetivo de secuenciar el ADN del dictador nazi.

SÍNDROME DE KALLMANN Y HITLER

En lo que se refiere al hallazgo del síndrome de Kallmann este descubrimiento coincide con los registros médicos de la prisión de Landsberg, en donde Hitler estuvo preso en 1923, mismos que fueron encontrados por investigadores alemanes en 2010, en los que se precisa que un médico certificó que el líder nazi presentaba criptorquidia derecha, es significa, un descenso incompleto de uno de los testículos.

De acuerdo con los expertos, un 10 % de las personas con el síndrome de Kallmann también presentan micropene, siendo los síntomas más comunes, presentar niveles bajos o fluctuantes de testosterona.

El documental da detalles del desarrollo sexual de Hitler, así como un análisis de su ascendencia, además de dudas sobre su estado psicológico.

$!Hitler posa junto a las medallistas de la prueba olímpica de lanzamiento de jabalina, en 1936.
Hitler posa junto a las medallistas de la prueba olímpica de lanzamiento de jabalina, en 1936. Foto: EFE/Presse Illustration

Si hubiera visto sus propios resultados genéticos, casi con toda seguridad se habría condenado a sí mismo a las cámaras de gas”, explica King en el documental.

HITLER NO TIENE ASCENDENCIA JUDÍA

Así también King resalta que Hitler no tenía ascendencia judía, como se pensó hace un tiempo.

King tomó la decisión de participar en el análisis después de que varios laboratorios rechazaron colaborar, además tuvo en cuenta que actualmente se analiza ADN histórico, desde la época de los romanos.

Lo pensé muchísimo, pero se hará en algún momento y queríamos asegurarnos de que se hiciera de forma extremadamente metódica y rigurosa”, detalló King, quien concluye diciendo que “la genética no justifica en absoluto lo que hizo”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Documentales
Enfermedades
Sexualidad

Localizaciones


Londres

Personajes


Adolf Hitler

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?