Revela un informe de Amnistía Internacional que TikTok gana dinero con las inseguridades de los adolescentes

PARÍS- De acuerdo a un texto titulado "Francia: TikTok sigue exponiendo a niños, niñas y jóvenes vulnerables a contenidos que fomentan la depresión y el suicidio" publicado en el sitio web de Amnistía Internacional, precisa que nueva investigación concluyó que el feed "Para ti" de TikTok "está empujando a niños, niñas y jóvenes franceses con interés por la salud mental a una espiral de contenidos que fomentan la depresión, las autolesiones y el suicidio". TikTok, es actualmente una de las redes más populares entre los adolescentes y jóvenes, que tiene como principal objetivo "ganar dinero con las inseguridades de los adolescentes", indica AI, en medio de un debate en Francia entorno a la prohibición de esta de red. En su investigación titulada Dragged into the Rabbit Hole, ('encerrado en la madrigera') Amnistía internacional hace un llamado tanto al Gobierno francés como a la Comisión Europea a que lleven acabo medidas "urgentes" para esta red social proteja a los jóvenes. AI pone como ejemplo, que el algoritmo del feed "Para ti" que conduce a la visualización de contenidos indice a la automutilación o el suicidio a los adolescentes. "TikTok crea una prisión mental para nuestros jóvenes, manipula su cerebro, porque su meta es ganar dinero y aprovecharse de las inseguridades de los jóvenes para sacar el máximo beneficio", narró Stéphanie Mistre, cuya hija se suicidó a la edad de 15 años en 2021 tras haberse enganchado a esta red social. En opinión de Lisa Dittmer, quien es investigadora sobre Derechos Digitales de Niños, Niñas y Jóvenes de Amnistía Internacional, "nuestra investigación técnica muestra lo rápido que los y las adolescentes que se interesan por temas relacionados con la salud mental pueden verse arrastrados a espirales de contenidos tóxicos y caer en ellas", Dittmer prosigue explicando que "tras sólo tres o cuatro horas de interacción en el feed "Para ti" de TikTok, las cuentas de prueba de adolescentes recibieron recomendaciones de vídeos en los que se idealizaba el suicidio o se mostraba a jóvenes manifestando su intención de quitarse la vida, e incluso información sobre métodos para suicidarse".

Mistre, quien actualmente uno de los rostros más conocidos en Francia en la lucha contra la toxicidad de las redes sociales en los adolescentes y, que fue invitada a la presentación de esta nueva investigación de AI, describió cómo fue observando cómo se vio afectada la salud mental de su hija conforme que miraba los vídeos “personalizados” por el algoritmo. “Marie era una personalidad llena de alegría, le gustaba cantar y bailar, pero el acoso escolar que sufrió (por su sobrepeso) más el algoritmo, unido a su hipersensilidad y empatía, terminaron por sumergirla aún más en la desesperación y vio que la única solución era la de acabar con su vida”, refirió. En este sentido, Dittmer indica que “en Francia, los testimonios de personas jóvenes y de progenitores desconsolados revelan cómo TikTok ha normalizado y amplificado las autolesiones y las ideas suicidas hasta el punto de recomendar contenidos sobre ‘retos suicidas”. Mistre, es miembro del grupo Algos victime, que representan a siete familias francesas que presentaron una denuncia ante los Tribunales a TikTok, censuró el modelo de negocio implementado por la red social que “gana dinero cuanto más tiempo pasan los jóvenes en línea”. Por lo que la madre de Marie se cuestionó por qué en Europa no implementado lo ya se hizo en China, cuando hace unos años decidió cambió el algoritmo con el propósito de promover contenidos positivos, en vez de los que loan la depresión o impulsan las tendencias suicidas. “¿Por qué el algoritmo no mostró a mi hija vídeos sobre deporte o sobre un régimen alimentario? Porque lo que les importa es que nuestros hijos pasen cuanto más tiempo en la red. Todo para ganar más dinero”, expresó Mistre. Para llevar acabo su investigación Amnistía Internacional “configuró tres cuentas de adolescentes, dos chicas y un chico, registradas con usuarios de 13 años residentes en Francia, para examinar manualmente la amplificación algorítmica de contenidos en el feed “Para ti”. A los cinco minutos de empezar a navegar y antes de indicar ninguna preferencia, a través de las cuentas se recibieron vídeos sobre la tristeza o la desilusión”, detalla el comunicado. “El visionado de estos vídeos incrementó rápidamente la cantidad de contenido vinculado con la tristeza y la salud mental”, añade AI.