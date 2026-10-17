Revela una votación indicativa que ningún candidato a liderar la ONU tiene apoyo de las 5 naciones con veto

NACIONES UNIDAS- La última votación indicativa en la selección del próximo secretario general de la ONU mostró el viernes que ninguno de los siete candidatos cuenta con el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, todos los cuales tienen poder de veto. Esto deja la puerta abierta a nuevos candidatos si ninguno de los actuales logra convencer a los miembros con veto, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, en la carrera por suceder a António Guterres, quien ha encabezado las Naciones Unidas durante casi 10 años.

Como en cinco votaciones indicativas anteriores, los 15 miembros del consejo votaron para “alentar” o “desalentar” a los siete candidatos o para expresar “sin opinión”, pero esta votación secreta fue la primera en usar papeletas rojas para distinguir los votos de los países con veto. Los tres candidatos punteros, la jefa de comercio de la ONU, Rebeca Grynspan, de Costa Rica; el jefe nuclear de la ONU, Rafael Grossi, de Argentina; y la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett, recibieron cada uno dos votos rojos de “desalentar”, según dos diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato porque la votación era privada.

Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, se mantuvo en la cima del sondeo con nueve votos de “alentar”. Aunque no se sabía cómo votó cada miembro del consejo, diversos funcionarios estadounidenses han dejado claro en las últimas semanas que ninguno de los candidatos es ideal desde la perspectiva de su gobierno. Por tradición, el cargo de secretario general rota por regiones, y ahora le toca a América Latina. También hay presión para elegir a una mujer, que se convertiría en la primera líder femenina de la ONU. “Entendemos que existe un deseo de rotación regional”, señaló el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. “Por supuesto, si la mejor candidata es una mujer, lo acogeríamos con agrado, pero en realidad solo necesitamos al mejor candidato”. Las dos candidatas en el último lugar de la votación indicativa del viernes fueron mujeres: María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General y excanciller de Ecuador, e Ivonne A-Baki, exembajadora ecuatoriana. Dos aspirantes africanos, el exdiplomático de la ONU Olara Otunnu, de Uganda, y el expresidente de Senegal Macky Sall, recibieron 10 votos de “desalentar” cada uno.

La próxima votación indicativa, con papeletas rojas, se celebrará la próxima semana, dijeron los dos diplomáticos.