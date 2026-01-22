Revelan que Delcy Rodríguez se comprometió a cooperar con Trump antes de la captura de Maduro

Antes de que el ejército estadounidense capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de este mes, Delcy Rodríguez y su poderoso hermano se comprometieron a cooperar con la administración Trump una vez que el hombre fuerte se fuera, dijeron a The Guardian cuatro fuentes involucradas en los altos niveles de las discusiones.

Rodríguez, quien asumió el cargo el 5 de enero como presidenta interina para reemplazar a Maduro, y su hermano Jorge, el jefe de la Asamblea Nacional, aseguraron en secreto a funcionarios estadounidenses y qataríes a través de intermediarios con anticipación que darían la bienvenida a la salida de Maduro, según las fuentes.

Las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, comenzaron en otoño y continuaron después de que Trump y Maduro mantuvieran una conversación telefónica crucial a finales de noviembre, en la que Trump insistió en que Maduro abandonara Venezuela. Maduro rechazó la exigencia.

En diciembre, un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba comunicando ‘Maduro tiene que irse’.

“Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”, dijo otra persona familiarizada con los mensajes.

Las fuentes dicen que Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, al principio escéptico sobre trabajar con elementos del régimen, llegó a creer que las promesas de Delcy Rodríguez eran la mejor manera de evitar el caos una vez que Maduro se fuera.

La promesa de cooperación de Delcy y Jorge Rodríguez antes del asalto a Maduro no se había reportado previamente. En octubre, el Miami Herald informó sobre negociaciones fallidas a través de Qatar, en las que Delcy se ofreció a jefa de gobierno de transición si Maduro renunciaba.

Reuters informó el domingo que Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior de Venezuela, que controla la policía y las fuerzas de seguridad, también había estado en conversaciones con Estados Unidos en un momento meses antes de la operación de Maduro.

Todas las fuentes indican que el acuerdo de Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo. Las fuentes insisten en que no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Maduro por los hermanos Rodríguez.

Horas después de la redada, Trump pareció confirmar las conversaciones. Declaró al New York Post que Delcy Rodríguez estaba a bordo. “Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones, y lo entiende, lo entiende”.

El gobierno venezolano no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre esta noticia. La Casa Blanca no respondió a preguntas detalladas.

Además de las conversaciones informales, se produjeron muchas conversaciones oficiales entre funcionarios de Trump y el gobierno venezolano liderado por Maduro.

El propio Maduro se reunió con Ric Grenell, un alto asesor de Trump, apenas 10 días después de la investidura de Trump, para hablar sobre los prisioneros estadounidenses, que fueron liberados rápidamente.

Asesores clave de Trump mantuvieron conversaciones oficiales con Jorge y Delcy Rodríguez con bastante frecuencia para coordinar, por ejemplo, los vuelos quincenales de venezolanos deportados de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. Había una serie de asuntos por resolver: dónde aterrizarían los vuelos de deportación, la situación de los venezolanos encarcelados en El Salvador y los presos políticos que podrían ser liberados.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez mantenía estrechos vínculos personales con Catar, donde miembros de la familia gobernante la consideraban una amiga, según fuentes familiarizadas con su relación. Catar, un aliado clave de Estados Unidos, donó un avión de lujo de 400 millones de dólares para Trump, un regalo sin precedentes de un país extranjero a un presidente. Aprovechó la buena voluntad que tenía en la Casa Blanca de Trump para abrirle más puertas a Rodríguez en negociaciones secretas, según dos de las fuentes.

Como informó el Miami Herald en octubre, Rodríguez intentó proponer un gobierno de transición, liderado por ella, que gobernaría Venezuela si Maduro aceptaba un retiro preestablecido en un supuesto refugio. El plan fracasó, y Rodríguez denunció la historia con vehemencia, pero importantes figuras estadounidenses comenzaron a pensar que estaba lejos de ser una líder dogmática y bidimensional.

Quienes la conocen la describen como una figura con peculiaridades cautivadoras que le ayudan a forjar vínculos con facilidad. Bebe champán, tiene un entrenador privado de ping-pong y suele retar a dignatarios extranjeros a jugar.

En octubre, dicen las fuentes, en secreto, incluso los estadounidenses más agresivos contra Maduro estaban abiertos a trabajar con ella.

Un factor fue su promesa de trabajar con el petróleo estadounidense y su relación con estadounidenses en el sector petrolero. “Delcy es la más comprometida con trabajar con el petróleo estadounidense”, dijo un aliado suyo.

Las fuentes dijeron que Mauricio Claver-Carone, ex enviado especial de Trump para América Latina que todavía contaba con la confianza de Marco Rubio a pesar de estar fuera del gobierno, fue un respaldo clave.

El principal objetivo de Estados Unidos era la estabilidad una vez que Maduro saliera del poder, dadas las predicciones de guerra civil y caos. Otra fuente afirmó que «lo más importante era intentar evitar un estado fallido».

No fue hasta finales del otoño que Delcy Rodríguez y su hermano iniciaron conversaciones con Estados Unidos a espaldas de Maduro.

Maduro habló con Trump por teléfono en noviembre, y la semana siguiente quedó claro que Maduro no se iría.

Para Delcy Rodríguez fue una cuestión de prudencia. Al mismo tiempo que le hicieron la oferta, las fuentes afirman que ella no aceptó traicionar activamente a Maduro. “Le tenía miedo”, dijo un funcionario familiarizado con los hechos.

Cuando los helicópteros de ataque estadounidenses sobrevolaron Caracas a principios de enero, Delcy Rodríguez no estaba por ningún lado. Corrieron rumores de que había huido a Moscú, pero dos fuentes afirman que se encontraba en la Isla Margarita, un destino vacacional venezolano.