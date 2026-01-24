Gobierno de Trump reducirá su papel en la disuasión de Corea del Norte

El Pentágono prevé un papel “más limitado” en la disuasión de Corea del Norte, con Corea del Sur asumiendo la responsabilidad principal de la tarea, según un documento de política del Pentágono publicado el viernes, en una medida que probablemente generará preocupación en Seúl.

Corea del Sur alberga alrededor de 28.500 tropas estadounidenses en defensa combinada contra la amenaza militar de Corea del Norte y Seúl ha aumentado su presupuesto de defensa en un 7,5% para este año.

“Corea del Sur es capaz de asumir la responsabilidad principal de disuadir a Corea del Norte con el apoyo crítico pero más limitado de Estados Unidos”, afirma la Estrategia de Defensa Nacional, un documento que guía las políticas del Pentágono.

“Este cambio en el equilibrio de responsabilidades es coherente con el interés de Estados Unidos en actualizar la postura de sus fuerzas en la península de Corea”, añade el documento. En los últimos años, algunos funcionarios estadounidenses han manifestado su deseo de dotar a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur de mayor flexibilidad para operar fuera de la península de Corea en respuesta a una gama más amplia de amenazas, como la defensa de Taiwán y el control del creciente alcance militar de China.

Corea del Sur se ha resistido a la idea de desviar el papel de las tropas estadounidenses, pero ha trabajado para fortalecer su capacidad defensiva en los últimos 20 años, asumiendo el mando en tiempos de guerra de las fuerzas combinadas de Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Sur cuenta con 450.000 soldados.

Este cambio forma parte de lo que Washington ha denominado «modernización de la alianza» bajo la administración Trump. El propio presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha impulsado una mayor autonomía en defensa, criticando en septiembre lo que denominó «la mentalidad sumisa de que la defensa autosuficiente es imposible sin tropas extranjeras».

En una declaración del sábado, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que las fuerzas estadounidenses en Corea seguían siendo centrales en la alianza y continuarían disuadiendo la agresión norcoreana.

El documento del Pentágono no menciona la desnuclearización de la península de Corea, el segundo documento estratégico importante que omite este aspecto. En 2022, la administración Biden declaró explícitamente como objetivo la “desnuclearización completa y verificable”, lo que sugiere que Washington podría estar priorizando la gestión del arsenal nuclear de Corea del Norte en lugar de buscar su eliminación.

El amplio documento, publicado por cada nueva administración, afirmaba que la prioridad del Pentágono era la defensa de la patria. En la región del Indopacífico, el documento indicaba que el Pentágono se centraba en garantizar que China no pudiera dominar a Estados Unidos ni a sus aliados.

“Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial. Más bien, es posible una paz decente, en términos favorables para los estadounidenses, pero que China también pueda aceptar y vivir bajo ellos”, afirma el documento, sin mencionar a Taiwán por su nombre en las aproximadamente 25 páginas.

China reclama Taiwán, gobernada democráticamente, como territorio propio y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing y afirma que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro.