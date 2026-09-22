Roman Badanin y Mikhail Rubin, quienes se vieron obligados a exiliarse en 2021, hablan de un presidente capaz de una ‘crueldad sin límites’

“Ven rápido, alguien ha rayado tu coche en el patio”, gritó una voz desde fuera. Al abrir la puerta, unos hombres enmascarados entraron a la fuerza.

El 29 de junio de 2021, el periodista ruso, Roman Badanin, fue despertado por unos golpes en la puerta del apartamento de su familia en Moscú .

Para Badanin y Rubin, las redadas al amanecer fueron una advertencia.

El libro “El zar en persona” tiene casi 800 páginas y ha ganado el Gran Premio de Estrasburgo, un galardón literario francés, cuyo jurado afirmó que se lee como una “novela de espías” y elogió el “coraje y la dedicación” de los autores durante décadas de periodismo de investigación.

En otra parte de la ciudad, se estaba llevando a cabo una redada similar en la casa de Mikhail Rubin, colega de Badanin. Los hombres enmascarados eran oficiales del FSB , el servicio de inteligencia ruso, instrumentos del “clima de miedo y violencia” que, según los periodistas, Vladimir Putin ha impuesto en Rusia en su biografía minuciosa del presidente ruso.

PROEKT

Como fundadores del proyecto de medios independientes Proekt, especializado en periodismo de investigación, ambos habían sido amenazados, interrogados, tachados de traidores y agentes extranjeros, se les había prohibido asistir a eventos informativos y sus oficinas habían sido registradas.

Otros colegas no habían tenido tanta suerte: varios habían muerto repentinamente o en accidentes inexplicables o ataques aparentemente aleatorios.

Rubin declaró: «La primera vez que nos amenazaron fue en 2019, cuando publicamos una investigación sobre el jefe del equipo de propaganda de Putin. Un funcionario del Kremlin me advirtió que las consecuencias podrían ser aterradoras. Agentes de seguridad visitaron a mis padres y les preguntaron por qué yo, su hijo, estaba vendiendo a su país, traicionando a Rusia».

Tras la redada al amanecer de los agentes del FSB, Rubin descubrió su pasaporte cuidadosamente colocado sobre una mesa. «Era un mensaje.

Si me lo hubieran quitado, no me habrían permitido salir del país, pero querían que me fuera, así que lo dejaron donde pudiera verlo», dijo.

«En ese momento no pensaba irme. No quería darle demasiadas vueltas al peligro porque creía que solo intentaban impedirme trabajar».

Menos de tres semanas después, el Kremlin declaró a Proekt un medio de comunicación “indeseable”. “Me fui de Moscú a la mañana siguiente”, dijo Rubin.

Badanin, que estaba de vacaciones con su familia en Marruecos, decidió que era demasiado peligroso regresar. «La disyuntiva era la cárcel o el exilio, y yo no quería ir a la cárcel».

Su libro, publicado hasta ahora solo en ruso y francés, narra el ascenso de Putin desde un simple empleado y agente encubierto de la KGB en el ayuntamiento de San Petersburgo hasta el Kremlin, donde se ha aferrado al poder desde el año 2000.

No es la primera biografía que retrata al presidente y a su círculo de compinches como crueles y corruptos, pero el problema reside en el nivel de detalle enciclopédico.

Badanin y Rubin, ambos ex periodistas acreditados por el Kremlin, suman 40 años de periodismo de investigación y han realizado cientos de entrevistas para crear un retrato sombrío de Putin.

Lo retratan como un zar moderno, sin ideología ni convicciones, un dictador capaz de una crueldad sin límites que se considera por encima de la moral y las leyes.

Sus rivales y oponentes, o simplemente aquellos que se han vuelto una molestia, encuentran un final inesperado en accidentes, choques y caídas, o son envenenados con toxinas y partículas radiactivas que les causan muertes agonizantes.

«Estas páginas son el resultado de la guerra y la represión, del exilio y la muerte de algunos de nuestros seres queridos, del sufrimiento de amigos encarcelados», escriben. «Esperamos que contribuyan a erradicar las circunstancias que hicieron posible toda esta desgracia y a derrotar al responsable».

También narra la historia de Rusia desde el fin de la Unión Soviética hasta la actualidad. Badanin afirma que el libro está dirigido a jóvenes rusos que desconocen cómo era su país antes de que Putin llegara al poder. Como era de esperar, está prohibido por el Kremlin.

Badanin declaró a Le Monde: «También nos dirigimos al público extranjero, donde circulan muchos mitos sobre Putin. No hay necesidad de inventar mitos sobre Putin. Dejemos que los hechos revelen la verdad sobre él y su sistema».

“El líder del Kremlin no tiene ideología. La guerra en Ucrania lo ha dejado claro: esta guerra no es una extensión de sus ideas, sino simplemente un medio para mantenerse en el poder.”

Incluso a miles de kilómetros de Moscú, ninguno de los dos periodistas se siente completamente a salvo de lo que ellos llaman “los escuadrones de la muerte de Putin”, enviados para asesinar a disidentes rusos en el extranjero y así demostrar el largo alcance del Kremlin.

El año pasado, agentes del FBI se presentaron en la casa de Badanin en California para advertirle que tenían información de que corría el riesgo de sufrir un ataque “por parte de servicios secretos extranjeros”.

“Me siento un poco más segura aquí que en Europa , pero no completamente segura”, dijo Badanin.