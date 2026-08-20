Fernando Farías Laguna se reunió con el FBI y la DEA previo a su traslado a México

El abogado Félix Helou, quien encabeza la defensa de Fernando Farías Laguna en Argentina, confirmó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), detenido en abril en Buenos Aires y señalado en México por su presunta relación con una investigación de huachicol fiscal. En entrevista con Azucena Uresti, Helou confirmó que integrantes del FBI y del gobierno de Estados Unidos solicitaron un encuentro con Farías Laguna, aunque aseguró que desconoce los asuntos que fueron abordados durante la reunión. “También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna (...) No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, declaró.

La reunión fue reportada previamente por el periodista Arturo Ángel, quien señaló que el encuentro se realizaría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina. El abogado fue cuestionado sobre la posibilidad de que Farías Laguna proporcione información a autoridades estadounidenses. Al respecto, no descartó esa posibilidad y señaló que existe intercambio de información entre México y Estados Unidos.

DEFENSA CUESTIONA PROCEDIMIENTO PARA TRASLADARLO A MÉXICO La confirmación del encuentro ocurre mientras autoridades mexicanas avanzan en el procedimiento para trasladar al excontralmirante a México. Helou sostuvo que la defensa no ha recibido una notificación formal sobre el traslado y recordó que el proceso de extradición solicitado por México tiene una audiencia programada para el 27 de agosto en Argentina. De acuerdo con el abogado, el procedimiento debe cumplir con las etapas establecidas por las autoridades judiciales argentinas. En caso contrario, afirmó, el traslado podría considerarse ilegal. “Debería existir una causa y el juez la debería analizar y fallar al respecto. Pero así, de la noche a la mañana, con noticias que lo suben a un avión o no suben a un avión, me recuerda a esas situaciones donde operaciones de inteligencia secuestran a gente por fuera del sistema legal”, declaró. Helou también explicó que existen procesos relacionados con la situación jurídica de Farías Laguna en Argentina y que un juez debe determinar lo correspondiente antes de que se concrete su salida del país. REPORTAN POSIBLE INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS La reunión con agentes estadounidenses se produjo después de que se conociera que México busca concretar el regreso de Farías Laguna. El periodista Arturo Ángel reportó, con base en fuentes con conocimiento del caso, que el gobierno de Donald Trump habría intervenido en las gestiones con la administración de Javier Milei para facilitar la entrega de Farías Laguna a México sin recurrir al procedimiento formal de extradición. Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada públicamente por los gobiernos de México, Estados Unidos o Argentina. El abogado tampoco confirmó que exista algún acuerdo entre las autoridades de los tres países para concretar la entrega del excontralmirante.

SHEINBAUM CONFIRMA TRASLADO A MÉXICO La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Farías Laguna será enviado a México, aunque explicó que el procedimiento se retrasó debido a un asunto jurídico pendiente en Argentina. La mandataria había señalado previamente que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) serían las instituciones encargadas de proporcionar información sobre las condiciones y detalles del traslado.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, Sheinbaum reiteró que el excontralmirante llegará a México, pero no proporcionó una fecha exacta para el traslado. Mientras tanto, la defensa mantiene su postura de que el proceso judicial en Argentina debe concluir conforme a los procedimientos establecidos antes de que Farías Laguna sea enviado a territorio mexicano. Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires en abril y enfrenta en México señalamientos relacionados con una investigación por presunto huachicol fiscal. Su situación jurídica y las condiciones de su eventual traslado permanecen sujetas a los procedimientos de las autoridades de ambos países.