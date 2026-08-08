Ronald Johnson advierte que nadie está fuera del alcance de EU y advierte a El Pelón, nuevo líder del CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que ningún líder de organizaciones criminales se encuentra fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, mexicanas y de sus socios internacionales, al referirse a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”, señalado por el gobierno de Estados Unidos como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de una publicación en su cuenta de X, Johnson informó que Estados Unidos incrementó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar y capturar a Valencia González.

“Ningún líder de cártel está fuera del alcance de Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales”, escribió el embajador, quien agregó que el gobierno estadounidense mantiene su compromiso de desmantelar los cárteles y las organizaciones que Washington identifica como narcoterroristas. La publicación fue acompañada por la ficha de Juan Carlos Valencia González, en la que se establece el monto de la recompensa ofrecida por las autoridades estadounidenses. WASHINGTON AUMENTA PRESIÓN CONTRA LÍDERES DEL CJNG El mensaje de Ronald Johnson se produjo un día después de que el embajador destacara el anuncio de Estados Unidos sobre nuevos cargos penales contra integrantes de alto nivel del CJNG y recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares por información que conduzca a sus capturas. El miércoles 5 de agosto, Johnson señaló que la presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continuaba y afirmó que el gobierno estadounidense trabaja con autoridades mexicanas para desmantelar las estructuras de liderazgo de estas organizaciones. El diplomático también vinculó las acciones anunciadas por Washington con el combate al tráfico de narcóticos, incluido el fentanilo, y con las investigaciones sobre organizaciones señaladas por generar violencia. La nueva política de recompensas forma parte de las acciones del gobierno estadounidense para identificar y llevar ante la justicia a integrantes de organizaciones criminales que considera responsables del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

JUAN CARLOS VALENCIA GONZÁLEZ ES SEÑALADO COMO NUEVO LÍDER DEL CJNG Entre las recompensas anunciadas por Estados Unidos destaca la correspondiente a Juan Carlos Valencia González, por quien Washington ofrece hasta 25 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, Valencia González asumió el liderazgo del CJNG después de la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien era su padrastro. Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo realizado por el Ejército mexicano para capturarlo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Tras ese hecho, las autoridades estadounidenses identificaron a Valencia González como una de las personas que habría asumido un papel central dentro de la organización criminal.

EMBAJADOR DE EU AFIRMA QUE CONTINUARÁN OPERACIONES CONTRA CÁRTELES Ronald Johnson sostuvo que Estados Unidos mantendrá la coordinación con México y otros países para perseguir a integrantes de organizaciones criminales. En su publicación, el embajador afirmó que las autoridades continuarán con acciones dirigidas contra los liderazgos de los cárteles y reiteró que quienes sean localizados deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El anuncio de la recompensa de hasta 25 millones de dólares coloca a Juan Carlos Valencia González entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses. La oferta establece que el pago dependerá de información que conduzca a su captura, de acuerdo con la ficha difundida por el gobierno de Estados Unidos.