Rubio advierte que existe un ‘riesgo real’ de que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda a otro país

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    Rubio advierte que existe un ‘riesgo real’ de que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda a otro país
    Marco Rubio hizo un llamamiento el lunes a Ucrania y Rusia para que se centren en poner fin a la guerra. AP

Estados Unidos ha estado intentando mediar en un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania, y desde entonces Trump ha cerrado un acuerdo de importación de diésel con Rusia

Ucrania y Rusia deberían centrarse en poner fin a la guerra entre ellas, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a los periodistas durante su visita a Uzbekistán el lunes.

Preguntado sobre una posible reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping para negociar el fin del conflicto ucraniano que dura ya cuatro años, Rubio dijo: “Se ha hablado de una reunión. No sé si se ha concretado, pero el presidente ha sido claro al respecto”.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur

Le gustaría que terminara la guerra en Ucrania y Rusia.

Rubio aterrizó en Samarcanda el domingo por la noche para reunirse con altos funcionarios del grupo C5+1, que reúne a Estados Unidos y a los estados postsoviéticos de mayoría musulmana de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán.

Trump recibió a los líderes del C5 en la Casa Blanca el pasado mes de noviembre.

“No vemos nada bueno que pueda surgir de esta guerra”, dijo Rubio.

“Vemos muchos inconvenientes, incluido el riesgo muy real de escalada y propagación de esto... a otro país debido a un ataque de sabotaje fallido, debido a drones que son alcanzados por guerra electrónica y terminan en un país vecino”.

Estados Unidos ha estado intentando mediar en un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania, y desde entonces Trump ha cerrado un acuerdo de importación de diésel con Rusia y ha levantado algunas sanciones contra Moscú, lo que, según él, debería mantener al Kremlin en la mesa de negociaciones.

Estas medidas fueron criticadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Un nuevo ataque aéreo ruso mató a una mujer en Kiev, Ucrania, durante la noche, además de alcanzar una estación de metro y dañar un edificio residencial de 25 pisos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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