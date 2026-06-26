Rubio afirma que Israel y Líbano firman acuerdo marco con EU

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    Rubio afirma que Israel y Líbano firman acuerdo marco con EU
    El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EU, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio. AP.

Este convenio trasciende tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que ha dejado miles de muertes

WASHINGTON.- El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció que junto con las embajadas de Israel y Líbano fue firmado un acuerdo marco, no obstante, no fueron especificados los detalles

El acuerdo fue firmado por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.

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De acuerdo a Hamadeh explicó se trata de “un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestro pueblo regrese a su tierra y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad”.

Por su parte Leiter dijo que el destino final del acuerdo marco es la paz entre los dos países.

“Paz real, donde ambos países vivirán en seguridad, donde la soberanía de Israel y del Líbano será respetada, honrada y protegida”, dijo Leiter. “En este acuerdo marco trilateral basado en el desempeño, Irán está fuera. Hezbollah está fuera. Y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano está dentro”.

Cabe recordar que el conflicto más reciente comenzó cuando Hezbollah disparó cohetes contra Israel días después que Israel y Estados Unidos lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Israel invadió Líbano y ha ampliado su control.

Al momento más de 4 mil personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde marzo. Al menos 37 soldados israelíes han muerto en Líbano o en el norte de Israel durante los combates.

Es poco probable que Hezbollah acepte cualquier plan que incluya su desarme en todo el país. El grupo ha sostenido que sólo está obligado por acuerdos anteriores y resoluciones de la ONU a desarmarse en el área al sur del río Litani, cerca de la frontera del Líbano con Israel.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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