Ni bien llega David Ospina y ya lo ven fuera del Atlante; el equipo contrata a Jordan García para reforzar el arco

La situación tomó un nuevo giro con la incorporación de Jordan García , guardameta colombiano de 21 años que pertenece al León y que llegó al Atlante a préstamo por un año, con opción de compra . El futbolista ya se incorporó a los entrenamientos del conjunto azulgrana.

La aventura de David Ospina con el Atlante podría terminar antes de haber comenzado oficialmente . El experimentado arquero colombiano llegó como uno de los fichajes más importantes de los Potros para el Apertura 2026, pero una lesión en el codo derecho le ha impedido debutar y ahora su continuidad con el equipo se encuentra en duda.

La llegada de García se produjo mientras Ospina continúa con la recuperación de un problema en el codo que arrastra desde hace tiempo. El colombiano incluso viajó a su país para someterse a nuevas valoraciones médicas y continuar con el tratamiento de la zona afectada.

¿ENTONCES, QUÉ PASARÁ CON OSPINA?

La incertidumbre aumentó después de las declaraciones de Álvaro Galindo, auxiliar técnico del Atlante, quien atendió a los medios de comunicación previo al cierre de la primera ronda de la Leagues Cup ante Minnesota United.

Consultado sobre la situación de Ospina y la llegada de García, Galindo fue contundente, aunque dejó abierta la posibilidad de que el veterano arquero no regrese:

“Si ya está Jordan acá, yo creo que no regresará Ospina. No lo sé”.

Por ahora, Ospina continúa registrado con Atlante, aunque la incorporación de García representa una alternativa para cubrir la portería durante la ausencia del mundialista colombiano.

El fichaje del joven guardameta también representa una apuesta por el futuro. García nació en El Retén, Magdalena, y antes de llegar al futbol mexicano desarrolló parte de su carrera en Fortaleza CEIF, club con el que consiguió un campeonato a finales de 2023. Posteriormente se incorporó al León.

El nuevo portero azulgrana se caracteriza por sus reflejos y juego aéreo, además de haber formado parte de procesos de selecciones juveniles de Colombia. Ahora tendrá la oportunidad de competir por minutos en un equipo que mantiene aspiraciones tanto en la Leagues Cup 2026 como en el Apertura 2026.

OSPINA LLEGÓ CON UNA ENORME TRAYECTORIA

La situación resulta especialmente llamativa por las credenciales con las que David Ospina arribó al futbol mexicano. A sus 37 años, el guardameta cuenta con una extensa trayectoria internacional y recientemente formó parte de la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

El colombiano pasó por clubes como Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, antes de regresar al futbol colombiano y posteriormente aceptar el reto de jugar con Atlante. Su fichaje había sido presentado como una incorporación de experiencia y liderazgo para el conjunto dirigido por Miguel Herrera.

Sin embargo, Ospina todavía no ha disputado un partido oficial con los Potros, y su problema físico ahora abre la puerta para que García pueda asumir un papel importante en el equipo.

Por el momento, la única certeza es que Jordan García ya está integrado al plantel, mientras que el futuro de Ospina dependerá de su evolución física y de la determinación que tome la directiva.

Así, lo que inicialmente parecía ser el fichaje de un histórico arquero colombiano para apuntalar la portería del Atlante podría convertirse en una historia completamente diferente: Ospina corre el riesgo de abandonar el proyecto sin haber disputado siquiera un partido oficial con los Potros.