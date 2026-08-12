Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa

La resolución fue emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal contra el exmandatario.

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero , fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas , dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Aguirre habría ocultado información y evidencias relacionadas con los hechos, aprovechando su posición como servidor público durante los días posteriores a la desaparición de los normalistas.

La autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador permanecerá internado en el Altiplano mientras avanza el procedimiento.

120 DÍAS PARA COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN

Como parte de la resolución, el juez otorgó 120 días para desarrollar la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR podrá incorporar nuevos elementos al expediente, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de presentar pruebas adicionales para intentar desvirtuar las acusaciones.

La vinculación a proceso no significa que Aguirre Rivero haya sido declarado culpable. Esta etapa establece que el juez encontró elementos suficientes para que la investigación continúe formalmente ante las autoridades judiciales.

La defensa presentó más de 30 pruebas con la intención de desacreditar los señalamientos de la Fiscalía. Sin embargo, el juez determinó que los elementos aportados no fueron suficientes para modificar la hipótesis planteada por el Ministerio Público.

La acusación sostiene que el exgobernador habría intervenido para ocultar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche en que desaparecieron los estudiantes.

LA PISTA DEL VIDEO EN EL PALACIO DE JUSTICIA

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con un disco que contenía grabaciones de cámaras de seguridad instaladas cerca del Palacio de Justicia de Iguala.

Según la acusación, las imágenes registraban el paso de uno de los autobuses donde viajaban los estudiantes, además de la presencia de personas armadas y elementos policiacos durante los acontecimientos de aquella noche.

Para la Fiscalía, ese material podría haber aportado información relevante sobre la ruta que siguieron los normalistas después de ser interceptados y sobre las personas que participaron en su traslado.

Los testimonios incorporados al expediente señalan que una entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría sustraído un sobre que contenía el disco con las grabaciones. Posteriormente, presuntamente, se lo entregó al entonces gobernador.

La Fiscalía sostiene que Aguirre recibió el material el 29 de septiembre de 2014 y después lo entregó al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de las evidencias.

LA DEFENSA NIEGA QUE AGUIRRE RECIBIERA EL DISCO

Los abogados del exgobernador rechazaron esa versión y argumentaron que Aguirre Rivero no pudo haber recibido el disco en la fecha señalada, debido a que se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Con este argumento, la defensa buscó demostrar que el exmandatario no estaba en condiciones de recibir el material y, por tanto, tampoco habría podido ordenar su eliminación.

La FGR, sin embargo, presentó testimonios que relacionan al exgobernador con la presunta desaparición de evidencias. Entre los elementos considerados por la autoridad también existen declaraciones sobre la información que Aguirre habría recibido durante los primeros días posteriores a la desaparición de los estudiantes.

El expediente menciona además a su sobrino, Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como asesor y que, de acuerdo con la investigación, presuntamente mantenía vínculos con integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal señalado en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.